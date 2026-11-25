A Demokraták közleményükben a Netanjahuval alakítandó nemzeti egységkormányról szóló tárgyalásokkal indokolták döntésüket, és azzal hogy az Egyenesen és a Likud megállapodott az igazságügyi rendszer átalakításáról egyeztető bizottságról, miközben a változás kormányának megalakításáról szóló tárgyalások elakadtak.

A Demokraták politikusai nem hajlandók tovább elfogadni, hogy Ejzenkot egyszerre egyeztessen velük és a Likuddal, mivel nem akarnak Netanjahuval közös kormányban részt venni, és szerintük a kétféle tárgyalás párhuzamos folytatása összeegyeztethetetlen. Az Ejzenkot vezette tábor, és benne a Demokraták legfontosabb választási ígérete Netanjahu leváltása volt.

Az Egyenesen több úton igyekszik kormánytöbbséget alakítani. Kedd este a párt és Avigdor Liberman Izrael a Hazánk pártja aláírta az első koalíciós megállapodást, melyben döntés született a miniszteri tárcákról is, de az egyezmény tartalma egyelőre titkos. Erről előzetesen nem tájékoztatták az Ejzenkot vezette tömb többi pártját, a Demokraták vezetőjét, Jaír Golant és az Együtt párt élén álló Naftali Bennettet.

Az Ejzenkot vezette tömb egyre komolyabb megbeszéléseket folytat az askenázi ultraortodoxok Tóra Zsidósága nevű frakciójával. Az ultraortodoxok már hivatalos tárgyalódelegáció felállítására készülnek, amelyben jogi tanácsadók és parlamenti képviselők is helyet kapnak.

A legfontosabb vitás kérdés a katonai szolgálat alóli felmentés. Az ultraortodoxok azt követelik, hogy ne alkalmazzanak szankciókat azokkal szemben, akik a katonai szolgálat helyett a Tóra tanulmányozását választják, de ezt Bennett és Golan nem fogadja el.

A keleti-szefárd ultraortodoxok Sász pártjával eddig nem folytak tárgyalások. Az Ejzenkot vezette tömb a két ultraortodox párttal együtt 61 fős szűk többséget szerezhetne a 120 tagú törvényhozásban, de a tábor egyik legfontosabb választási ígérete éppen a vallásosok katonai szolgálatának bevezetése volt.

Avigdor Liberman korábban azt mondta, hogy csak az ultraortodoxokkal kötött koalícióval lehet felbomlasztani a Netanjahu-tömböt, mert szerinte az arab pártok támogatására támaszkodó kormány a biztonsági helyzet miatt legfeljebb néhány hónapig maradna hivatalban. Szavai szerint „Netanjahut csak jobbról lehet leváltani".

Noha szerdán újabb megbeszéléseket tartanak Ejzenkot tárgyalói a Likuddal a nemzeti egységkormányról, kevés esélyt látnak a közös kormányzásra Netanjahuval.

Az Egyenesen és a Likud között jelentősek a véleménykülönbségek az előző kormány jogrendszert átalakító intézkedéseinek visszavonásáról és az október 7-i terrortámadás felelőseit feltáró állami vizsgálóbizottság felállításáról.

A Likud azt követeli Ejzenkottól, hogy állítsa le a kormányzati rendszert átalakító törvények visszavonását, amit ő elutasít. A miniszterelnöki rotáció sorrendjéről szóló vita is megoldatlan. Ejzenkot korábban kijelentette, hogy jóhiszeműen tárgyal a nemzeti egységkormány lehetőségéről, de ragaszkodik az állami vizsgálóbizottság felállításához és a mindenki számára kötelező katonai szolgálathoz.

Az Ejzenkot mögött álló, változást akaró táborban továbbra is napirenden van a kisebbségi kormány felállítása, amely a két arab párt támogatására, vagy arra támaszkodhatna, hogy ők a parlamenti szavazásokon távol maradnának. Ez azonban Ejzenkot saját pártjában is ellenállásba ütközhet, és Bennett, valamint Liberman támogatása sem biztos.

December 6-án jár le Ejzenkot kormányalakítási megbízása, melyet az államfő két héttel meghosszabbíthat.