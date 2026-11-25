Jogg Zsolt azt írta: az élettársként élő vádlottak egy borsodi településen laktak saját gyermekükkel, valamint a férfi lánytestvérével, annak élettársával és négy gyermekükkel. A vádlottak nyáron elindultak gyermekükkel a Hernád folyó partjára fürdeni és magukkal vitték a másik család három nagyobb gyerekét is.

Az áldozat édesanyja jelezte, hogy három gyermeke nem tud úszni, ezért csak a vízpart sekély részén fürödhetnek. A parton észlelt tömeg miatt a vádlottak a folyó túlsó oldalára mentek, ahol mélyebb volt a víz és a sodrás is erősebb volt.

Az apa saját gyermekével a sekély vízbe ült és a

három úszni nem tudó gyerek is a folyóba ment

– olvasható a közleményben.

A tájékoztatás szerint a nő észrevette, hogy a fiúk eltávolodtak a parttól, így rájuk szólt, hogy jöjjenek ki onnan. Ekkor a felügyelet nélkül maradt 8 éves fiút elragadta a víz és elmerült a folyóban, és bár a férfi beszaladt utána, nem találta meg a gyereket, mivel ő sem tudott úszni.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfi és a büntetlen előéletű női vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést indítványozott – közölte a sajtószóvivő.