A megbékélés azt jelenti, hogy a felmenőink tetteit nem egymáson kérjük számon, és nem engedjük, hogy a múlt sebei újabb ellenségeskedést szüljenek – fogalmazott a miniszterelnök a Málenkij Robot Emlékhelynél mondott beszédében.

Kiemelte, beszélni kell családjaink, felmenőink történetéről akkor is, ha az nem mindig dicsőséges, meg kell hallgatni azt is, akinek a családja mást élt át, mint a miénk, mert így tudunk békében élni, és így tudunk közösen országot építeni. Olyan országot, amelyben nincs helye elnyomó, idegen hatalmaknak és ahol az állam mindig megvédi állampolgárait, ahol nincs helye annak, hogy magyart magyar ellen fordítsanak – tette hozzá.

Magyar Péter kifejtette, akik ma Magyarországon és a határainkon túl magyarként élnek, különböző családi örökséget hordoznak; a második világháború vége nem ugyanazt jelentette minden magyarnak: akit a gettóból vagy a munkaszolgálatból mentett meg a front, annak a szovjet katona a felszabadulást, az életet hozta, másnak ugyanez a katona az elhurcolást, a megerőszakolást, a kínzást, a megszállást vagy éppen családtagjainak halálát jelentette.

Hozzátette, van, akinek a nagyapját a Gulágra vitték, van, akinek a nagyapja jelentett másokról, néha kényszerből, néha meggyőződésből. Van, aki ítélkezett és van, akit elítéltek, sokszor ugyanabban a faluban, ugyanabban az utcában, sőt olykor ugyanabban a családban – mutatott rá.

Hangsúlyozta, mi, az ő gyerekeik, unokáik és dédunokáik döntjük el, mit kezdünk ezzel a nehéz örökséggel, továbbadjuk-e a sérelmet, a gyanakvást vagy kimondjuk az igazat és utána kezet nyújtunk egymásnak.

Magyar Péter történelmi visszaemlékezésében arról beszélt: 1953. november 25-én mintegy 1500, a Szovjetunióba elhurcolt politikai fogoly érkezett haza, csak kis része annak a több százezer magyarnak, akiket a második világháború végén a szovjet állambiztonság hurcolt el málenkij robotra a Szovjetunióba.

A néhány naposnak mondott munka évekig tartott, hadifoglyokat, civileket, nőket, idős embereket és éppen a felnőtt korba lépett fiatalokat tartóztattak le és ítéltek el koholt vádak alapján, majd őket hetekig tartó, gyötrelmes utazás után az Urálon át Szibériáig és Kazahsztánig különböző munkatáborokban és hadifogolytáborokban dolgoztattak embertelen körülmények és bánásmód mellett - idézte fel a kormányfő.

Magyar Péter hangsúlyozta: az emlékezéshez az áldozatok írott visszaemlékezései nyújtanak segítséget, akik átélték a kényszermunkatáborok szörnyűségét és később valamilyen csodának köszönhetően visszatérhettek a hazájukba.

A kormányfő beszédében a túlélők közül Mandrik Erzsébet, Ercsey Gyula és Rózsás János visszaemlékezéseit említve arról szólt, sokan csak a rendszerváltás után mertek raboskodásukról beszélni. A túlélők szenvedéseit csak fokozta, hogy hazatérésük után évtizedekig hallgatniuk kellett az átélt borzalmakról, ráadásul a magyar állambiztonság folyamatosan megfigyelte őket, egyeseket pedig ügynöknek szerveztek be – hangoztatta a miniszterelnök.

Magyar Péter felidézte, hogy Alekszandr Szolzsenyicin magyar barátja, Rózsás János orosz nyelvtudásának is köszönhetően fogolytársai százainak segített megírni a rehabilitációs kérelmét. Az ő története arról is szól, hogy a hazatértek szabadsága nem tudott valódi szabadság lenni. Sokukat Magyarországon is internálótáborokba vagy börtönbe zárták, a rendszer, az ország ellenségeként kezelték őket - fűzte hozzá. Megjegyezte, nem beszélhettek arról, hogy hol voltak, mit éltek át éveken át.

Kitért arra, hogy az irataikban, a múltjukról hadifogság vagy semmi sem szerepelt, rossz káderlappal nem kaphattak rendes munkát, a gyerekeiket nem vették fel az iskolába, a rendszer, amely elhurcolta őket hazatérésük után is, gyanús elemként tekintett rájuk és igyekezett félelemben tartani és megalázni őket.

A miniszterelnök emlékeztetett: a valóságot, az igazságot a rendszerváltás után lehetett először kimondani.

Az esemény végén a résztvevők koszorút helyeztek el az emlékműnél.

A Parlamentben az elnöklő Latorcai Csaba (KDNP) elmondta: az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította november 25-ét emléknappá, amelyen arra, a mintegy 800 ezer magyarra – köztük gyermekekre, asszonyokra, idős férfiakra – emlékeznek, akiket 1944 őszétől többéves kényszermunkára a Szovjetunióba hurcoltak, valamint azokra, akiket politikai fogolyként vagy elítéltként a Gulag táboraiba zártak. Hozzátette: november 25-e azért is különleges dátum, mert 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt térhetett haza a Szovjetunióból.

Latorcai Csaba hangsúlyozta: az elhurcolások hátterében a német lakosság etnikai alapú üldözése, a hadifogolylétszám kiegészítése, a háború utáni munkaerőhiány pótlása, valamint a politikai megtorlás húzódott meg. Voltak, akiket a sarkkörön túli bányákba és munkatáborokba, másokat a Donbasz iparvidékére vagy a Gulag ezernyi rabtelepének egyikébe hurcoltak, és történészi becslések szerint közülük több mint 200 ezren soha nem térhettek haza. Hozzátette: a hazatérés ugyanakkor a túlélők számára sem jelenthette minden esetben a megpróbáltatások végét, hiszen nem beszélhettek az átélt borzalmakról, és sokan politikai zaklatásnak, megfélemlítésnek voltak kitéve.

Az üldözöttek és meghurcoltak sorsa nem merülhet feledésbe, emlékezetük egyben figyelmeztetés is arra, hogy mindent meg kell tennünk, hogy a diktatúrák embertelensége ne történhessen meg újra – jelentette ki.