Ellopott egy kisbuszt egy 14 éves fiú Ongáról, a járművel másnap menekülés közben balesetet okozott – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői beszámolója nyomán a hvg.hu.

A fiú az éjszaka folyamán lopta el a járművet egy telephelyről pénteken. A szerencsi rendőrök szombaton vették észre a keresett kisbuszt Taktaszada és Szerencs között, a vezető azonban nem állt meg a rendőri jelzésre.

A járőrautó fedélzeti kamerája által készített felvételen látszik, hogy a rendőrök üldözőbe vették a járművet, amely Szerencsen balesetet okozott és megállt a járásbíróság előtt. A 14 éves fiút a rendőrök elfogták. Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a fiú a kisbusszal két másik autónak is nekiment, a balesetekben senki sem sérült meg.