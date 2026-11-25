Már 51 millió köbméterrel nőttek a felszíni vízkészletek, ami 70 százalékkal több a tavaly ilyenkor mért mennyiségnél – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs azt írta: az elmúlt hetek csapadékos időjárását kihasználva országszerte azon dolgoznak, hogy minél több víz maradjon helyben: zárják a zsilipeket, feltöltik a csatornákat és a holtágakat, emelik a tározók vízszintjét. Megjegyezte,

az idei aszály súlyosságát jól mutatja, hogy a magyar gazdálkodók 1,6 millió hektárról jelentettek aszálykárt.

Hozzátette, hogy az aszály miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodók a tervezett változtatások alapján már decemberben kárenyhítési előleghez juthatnak. Hosszabb távon pedig vízprémium bevezetésével ösztönzik a gazdákat arra, hogy maguk is aktív szerepet vállaljanak a víz helyben tartásában – jelezte a miniszter.

„A célunk, hogy ne csak az aszály következményeit kezeljük, hanem a megelőzésért is tegyünk. A most rendelkezésre álló víz megtartásával már a következő száraz időszakokra készülünk” – fogalmazott Bóna Szabolcs.