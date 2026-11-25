A Miskolci Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerinte a gyanúsított múlt vasárnap éjszaka tört be a művelődési házba, ahonnan 500 ezer forint értékben lopott el különböző elektronikai eszközöket. A férfi ezután felgyújtotta az intézményt, amelynek tetőszerkezete, a könyvtára és több helyisége is lángra kapott.

A tűz miatti kár meghaladja az 50 millió forintot, de mivel az épületben nem volt senki, személyi sérülés nem történt. Ezek a cselekmények – bizonyítottság esetén – közveszélyokozás minősített esete, lopás, rongálás és garázdaság megállapítására alkalmasak - olvasható a közleményben.

Mint írták, a gyanúsított szeptember 28-a és november 22-e között több alkalommal követett el vagyon elleni és garázda cselekményeket az ősmajom-leletekről is ismert Rudabánya területén: csomagautomatát feszített fel, lakásokba, üzlethelyiségbe tört be, emellett közterületen vett el telefont, pénztárcát különböző személyektől, részben erőszakot is alkalmazva. A férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, melyet a bíróság szerint személyi körülményei nem ellensúlyoznak.

Attól is tartani lehet, hogy ha szabadlábon marad, a részben ismeretségi körébe tartozó sértetteket jogellenesen befolyásolná, illetve a még le nem foglalt tárgyi bizonyítási eszközöket elrejtené, így veszélyeztetve a bizonyítást. A terhelt az első gyanúsítotti kihallgatását követően is folytatta a bűncselekmények elkövetését – közölték.

A sajtóanyag alapján a gyanúsítottal szemben korábban kiszabott büntetések és intézkedések semmilyen visszatartó erővel nem bírtak, cselekményeit hosszabb időn keresztül követte el. Ebből – mint írták – arra lehet következtetni, hogy ilyen elkövetői életmódra rendezkedett be, így mindezekre figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekményeket követne el, illetve jelen cselekmények elkövetését folytatná.

Rudabánya polgármestere, Novák Péter Adrián a város hivatalos Facebook-oldalán az üggyel kapcsolatban közzétett felhívásában azt kérte, hogy aki tud, adománnyal segítse a közösségi épület helyreállítását. „Egy olyan helyet ért hatalmas veszteség, amely sokunk számára emlékeket, közösségi élményeket, programokat és összetartozást jelentett" – fogalmazott.