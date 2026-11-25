Tóth András Dániel és Godena-Juhász Attila neve is felbukkan a rangos amerikai filmes díj, a Critics Choice Awards esélyeseinek szűkített listáján: a magyar szakembereket a Magyarországon forgatott, idehaza várhatóan 2027 elején mozikba kerülő, Wicker című, Olivia Colman, Alexander Skarsgård és Peter Dinklage főszereplésével készült film jelmeztervezőiként jelölhetik az elismerésre – írja a hvg.hu.

A friss szűkített lista 12 technikai díjról szól, és kategóriánként 12 esélyes szerepel rajtuk, ebből 6-6 válik majd jelöltté is. A díjat az amerikai mozi- és tévéfilmkritikusok 1995-ben alapított szövetsége, a Critics Choice Association adja át 1996 óta a legkiemelkedőbb filmes teljesítményeknek a több mint 500 tag szavazatai alapján.

Az Odüsszeia vezeti a technikai díjra esélyesek listáját a maga 11 említésével, a Christopher Nolan rendeszte epikus mozit csak a 18 évesnél fiatalabb színészek kategóriájában nem említik a díjesélyesek között. A második legtöbb említést kapó film holtversenyben a Dűne: Harmadik rész, valamint A fekete golyó című spanyol történelmi dráma.