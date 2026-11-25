A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokra és kényszermunkásokra történő emlékezéssel kezdődik.

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá november 25-ét, hogy méltóképpen megemlékezzen arról a mintegy 800 ezer magyarról, akit hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak többéves kényszermunkára, vagy koholt vádak alapján 5-25 évre száműztek a Gulág telepeire, valamint málenkij robotra vittek el. Azért november 25. az emléknap, mert 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezett haza a Szovjetunióból.

A megemlékezést követően kilenc előterjesztést vitathatnak meg a képviselők.

Indoklással együtt több mint 150 oldalas a biztosítók és viszontbiztosítók szanálási keretrendszeréről szóló törvényjavaslat, amely az ezzel kapcsolatos uniós követelmények magyar jogba történő átültetését tartalmazza.

Tárgyalja a parlament Magyarország 2026-os központi költségvetésének módosítását, amely a preambulum szerint a jogorvoslathoz való jog maximális figyelembevételével a települési önkormányzat helyiiparűzésiadó-többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettség szabályait módosítja. E szerint a kincstár 2027. április 30-ig közli az önkormányzatokkal a fizetési kötelezettség összegét, és a novemberi befizetési kötelezettség helyett az éves költségvetési beszámoló adatok alapján, egy ütemben állapítja meg a fizetési kötelezettséget, amelyet 2027. május 31-éig kell teljesítenie az érintett önkormányzatoknak.

Módosulhat a központi költségvetés címrendje, miután az Európai Unió Bírósága megállapította, nem összeegyeztethető az uniós joggal a kiegészítő bányajáradék intézménye, ezért Magyarországnak azt kamattal együtt vissza kell térítenie. A visszafizetés lebonyolításáért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felelős, ezért a költségvetésében megjelenik kiegészítő bányajáradék visszafizetése jogcímcsoport. Az idei büdzsé erre a célra 117,3 milliárd forintot biztosít.

Megvitatják a képviselők a hulladékról szóló törvény módosítását, amely a magyar jogba illesztené a használt, valamint hulladékká vált textilanyagokkal való gazdálkodás környezeti fenntarthatóságának javítására, az élelmiszer-hulladék képződésének csökkentésére, valamint a körforgásos gazdaságra átállás biztosítására vonatkozó uniós irányelvmódosítást.

Napirenden szerepel az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság létrehozásával, valamint a kormányzati munkamegosztással kapcsolatban egyes törvények módosítása, amelynek alapján január 1-jétől létrejöhet az új, önálló központi hivatal a környezeti kockázatok megelőzése és csökkentése, a jogérvényesítés hatékonyságának növelése, valamint a környezetvédelem szakmai önállóságának erősítése érdekében.

Uniós jogharmonizáció a célja a világ erdeinek védelme érdekében egyes termékek hatósági felügyeletéről szóló törvényjavaslatnak; tagállami szinten kell megállapítani az erdőirtással és erdőpusztulással kapcsolatos releváns termékek forgalmazásának szabályait.

Tárgyalja a parlament a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló és egyes kapcsolódó törvények módosítását, amely jövő év júniusától megszünteti az állam kizárólagos jogosultságát - illetve az erre a célra létrejött koncessziót - , hogy dohánytermékekkel lássa el a kiskereskedőket, a trafikok üzemeltetőit. A javaslat újraszabályozza a dohányellátók és a trafikok árrését is.

A jogalkalmazói tapasztalatok alapján szükséges módosítások átvezetésével, valamint az európai uniós joggal való összhang megteremtésével indokolják az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítását, amely egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a közlekedési hatóság ellenőreihez hasonlóan a közútkezelő ellenőrei is használhassanak testkamerát.

Utolsó napirendi pont az egyes építésügyi tárgyú törvények módosítása, amely fokozottabban védené a Balaton közvetlen vízparti területeit, bevezetné a Wekerle Plusz lakás-előtakarékossági programot és kiemelt beruházássá nyilvánítaná a Wekerle lakásépítési program projektjeit.