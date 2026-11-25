Banki csalásban és ipari titkok ellopásában találta bűnösnek kedden a kínai Huawei vállalatot a New York-i Brooklynban működő szövetségi bíróság esküdtszéke, több mint nyolc évig tartó eljárás után - derült ki az amerikai igazságügyi minisztérium közleményéből. Az esküdtek azonban elutasították az ügyben a legsúlyosabbnak tartott vádpontot, azaz a szellemi tulajdon eltulajdonítására irányuló bűnszervezetben való részvételt.

„Évtizedeken át a Huawei és három leányvállalata hazugságokra és lopásokra alapozva folytatta tevékenységét az Egyesült Államokban. Az FBI és szövetségi ügyészeink munkájának köszönhetően azok, akik részt vettek ezekben a bűncselekményekben, felelősségre lesznek vonva” – nyilatkozta Todd Blanche igazságügyi miniszter, akit idéztek a közleményben.

A vádemelést kezdeményező brooklyni ügyész azzal érvelt, hogy a Huawei több leányvállalata is ipari titkok ellopásában vett részt 2000 és 2020 között.

A vállalatcsoportot többek között azzal vádolták, hogy miközben amerikai távközlési vállalatok dolgozóit próbálta meg alkalmazni, technológiai információkat szerzett tőlük.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint ezek az információk az „internetes útválasztók forráskódjai és használati útmutatói, valamint antennatechnológiák és robotok tesztelésére szolgáló technológiák” voltak.

A vád szerint ezek az értesülések lehetővé tették a cég számára, hogy a versenytársai termékeihez hasonló termékeket fejlesszen ki, amelyeket alacsonyabb áron hozott forgalomba.

A további vád szerint a Huawei 2013-ban még egy belső programot is indított, amely jutalmat kínált azoknak a munkavállalóknak, akik a versenytársak ipari titkait megszerzik.

A Huawei pénzügyi igazgatóját, a vállalatcsoport alapítójának lányát, Meng Van-csout ugyanebben az ügyben vádolták meg, de 2021-ben felfüggesztették a vádat egy, az amerikai hatóságokkal kötött megállapodás alapján.

A Huawei elleni eljárást Donald Trump amerikai elnök első elnöki ciklusa alatt indították, az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború közepette.

A Trump-adminisztráció a kínai kormány nevében történő kémkedés kockázatára hivatkozott, és már 2019-ben felvette a Huaweit egy olyan listára, amely megakadályozta a vállalat hozzáférését az amerikai beszállítókhoz.

Hat éve, 2020-ban az amerikai távközlési szabályozó hatóság, az FCC a Huaweit a nemzetbiztonságot veszélyeztető vállalatnak minősítette.

A Joe Biden korábbi elnök által is folytatott politika kizárta a Huaweit az amerikai piacról, ahol termékei ma már nem kerülnek forgalomba, ami azonban nem akadályozza meg a vállalatot abban, hogy a világ első számú távközlési berendezésgyártója maradjon.

A Huawei ügyében hozott ítéletet 2027. szeptember 14-én hirdetik ki.