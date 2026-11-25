A BYD szerint a beruházás a Franciaországba vetett bizalmát és az európai terjeszkedés iránti elkötelezettségét tükrözi.

A korábban a Mercedes-Benz tulajdonában lévő, Smart modelleket gyártó üzem teljes felvásárlása az első ilyen tranzakció lenne, amelynek keretében egy kínai autógyártó egy európai autógyárat szerezne meg.

A kínai vállalat célja, hogy 2028-ra valamennyi, az európai piacra szánt modelljét Európában gyártsa, elkerülve ezzel az importvámokat. Ennek érdekében Magyarországon már felépített egy autógyárat, emellett Törökországban is üzem létesítését tervezi.