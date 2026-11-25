Az EU-ban eladott új autók száma 2,6 százalékkal 939 ezer 447-re nőtt, a kilencedik egymást követő hónapban jegyeztek föl bővülést. Magyarországon 4,1 százalékkal 10 356-ra csökkent az eladott új autók száma a múlt hónapban.

Németországban 1,7 százalékkal, Franciaországban 7 százalékkal, Olaszországban 5 százalékkal, Spanyolországban pedig 1,8 százalékkal nőttek az autóeladások októberben.

Az elektromos járművek eladásai 61,4 százalékkal 279 ezer 799-re emelkedtek az EU-ban októberben. Az első tíz hónapban 2 millió 211 ezer új elektromos járművet adtak el az Európai Unióban, ami a teljes autóeladások 23,4 százalékát tették ki.

Magyarországot az akkumulátoros elektromos autók (BEV) eladása 10 százalékkal, 1037-re emelkedett, a tölthető hibrideké (PHEV) 85,6 százalékkal 1236-ra nőtt, a hibrid-elektromos autóké (HEV) viszont 12,4 százalékkal 4746-ra csökkent októberben. Ekkor a benzinüzemű autók eladása 18,1 százalékkal 2180-ra esett, a dízeles autóké 0,2 százalékkal 1078-ra emelkedett.

Az idei első tíz hónapban az EU-ban eladott autók száma 5,4 százalékkal 9 millió 455 ezer 704-re nőtt. Magyarországon 11,3 százalékkal 118 ezer 782-re emelkedett.

A Volkswagen Csoport (beleértve egyebek között a Skodát, az Audit, a Seatot és Porschét) eladásai októberben 9 százalékkal, a Stellantisé 7 százalékkal, a Renault Csoporté pedig 8,5 százalékkal csökkentek.

A japán Toyota Csoport járműeladásai 1,9 százalékkal nőttek, a dél-koreai Hyundai Csoporté viszont 0,6 százalékkal csökkentek.

A német luxusautó-gyártó BMW AG 4,1 százalékos eladási növekedésről számolt be, míg fő riválisa, a Mercedes-Benz eladásai 1,5 százalékkal csökkentek.

A kínai BYD 128,1 százalékkal, az XPeng 171 százalékkal, a Chery 184,7 százalékkal, a SAIC Motor 25,6 százalékkal, a Geely Csoport pedig 17,9 százalékkal növelte eladásait az EU-ban októberben.

A Tesla Inc. 10 166 elektromos járművet adott el az Európai Unióban, ami 83,5 százalékos növekedés a tavaly októberi értékhez képest. A Ford Motor Company eladásai 14 százalékkal csökkentek.