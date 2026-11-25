A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kaptak a háború lezárására irányuló erőfeszítések, és a béketárgyalások következő fordulójában erős európai küldöttség vesz részt. „Senki sem akarja jobban a békét, mint Ukrajna népe, és Európa mindent megtesz azért, hogy segítsen ezt elérni" – fogalmazott.

Kiemelte, hogy Ukrajna biztonsága közvetlen hatással van Európa biztonságára, ezért az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, és megvédi saját érdekeit. „A tárgyalások előrehaladását Oroszország tettei, nem pedig szavai alapján fogják megítélni" – tette hozzá.

Von der Leyen szerint Oroszországnak el kellene fogadnia az energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztését célzó téli tűzszünetet, valamint a fekete-tengeri élelmiszer-szállítmányok biztonságos áthaladását garantáló fegyvernyugvást. Ezek az intézkedések jeleznék, hogy Moszkva komolyan gondolja a tárgyalásokat – mutatott rá.

A bizottsági elnök közölte: Európa Ukrajna legnagyobb támogatója, a háború kezdete óta több mint 235 milliárd eurónyi segítséget nyújtott az országnak. Ukrajna idei finanszírozási szükségleteinek fedezete biztosított, jövőre azonban az ország 70 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal néz szembe.

Az Európai Bizottság múlt héten előterjesztett, az úgynevezett koordinált ukrajnai támogatási eszköz létrehozására vonatkozó javaslata értelmében 2027-ben 45 milliárd eurót biztosítanának Ukrajnának, ebből 20 milliárdot költségvetési támogatásra, 25 milliárdot pedig katonai célokra. Európa ezzel az ország finanszírozási szükségleteinek mintegy kétharmadát fedezné, a fennmaradó összeget a nemzetközi partnereknek kellene biztosítaniuk.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a támogatást, ha Oroszország megtérítette a háború okozta károkat. Az intézkedés célja, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióból vehessen részt a béketárgyalásokon.

Az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlásról szólva Ursula von der Leyen kijelentette: a szankciók továbbra is az EU legfontosabb eszközei a háború költségeinek növelésére, és azok aláássák Oroszország hadviselési képességeit.

A hétfőn javasolt 22. szankciós csomag intézkedései közül kiemelte a tranzakciós tilalom további mintegy hatvan orosz bankra történő kiterjesztését, a kriptovalutákkal és fizetési hálózatokkal kapcsolatos korlátozások szigorítását, valamint az energetikai szolgáltatásokra vonatkozó tilalom kiszélesítését.

Az Európai Bizottság emellett javasolja valamennyi Oroszországban biztosított tartályhajó kitiltását, valamint uniós vízumtilalom bevezetését azokkal szemben, akik jelenleg vagy korábban az orosz fegyveres erők szolgálatában álltak.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az Oroszországgal fenntartott gazdasági kapcsolatokban nem lehet visszatérni a korábbi üzemmódhoz. Kitért arra is, hogy megtiltják az orosz csapatok és sportolók orosz zászló alatti szereplését az Európai Unióban rendezett sporteseményeken, továbbá korlátozzák az európai sport- és kulturális szervezetek orosz szponzorációját.

„Célunk egyértelmű: növelni Oroszország számára a háború folytatásának árát, ezáltal ösztönözni arra, hogy inkább a békét válassza" – hangoztatta.

Kijelentette továbbá, hogy Európa vezető szerepet vállal majd Ukrajna háború utáni helyreállításában és újjáépítésében. Méltatta az ukrán reformtörekvéseket, és közölte, jó úton haladnak afelé, hogy még az idén megnyissák az uniós csatlakozási tárgyalások utolsó két fejezetét.

„El kell ismernünk, hogy Ukrajna még a háború rendkívüli terhei alatt is folytatta a reformokat, megerősítette intézményeit, fontos lépéseket tett európai jövője felé" – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy Európa olyan tartós békét akar, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását, és amely hosszú távú biztonsági garanciákat nyújt.