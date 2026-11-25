A tűzoltók az egyik füsttel telítődött szobában, valamint a nyári konyhában egy-egy embert találtak, egyiküket kivitték a házból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A másik lakót a hatósági vizsgálatig nem mozdították meg.

A száztíz négyzetméteres épület konyhájában keletkezett tűz, az épület ablakain füst áramlott ki, ezért riasztották a tűzoltókat. Az egységek légzésvédelem mellett behatoltak a házba, átvizsgálták a tetőteret, megbontották a palatetőt, megkeresték az izzó részeket és több vízsugárral oltották a lángokat.

Az eset körülményeit a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vizsgálja – írták.