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Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Magyar Gripent riasztottak egy Wizz Air-géphez

Infostart / MTI

Bombafenyegetés miatt a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe biztosította egy utasszállító repülőgép leszállását Budapesten – közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.

A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el: a Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten - tájékoztatott a miniszter.

A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át – tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.

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