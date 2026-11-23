Jelenleg semmi sem utal arra, hogy az eddig érintett iskolákat konkrét veszély fenyegetné – közölte a délnyugat-németországi Freiburg város rendőrsége, amely szerint Németországban mintegy 450 iskola volt érintett.

Türingia tartomány rendőrsége arra kérte az iskolákat, hogy a megszokott rendben folytassák a tanítást.

A hatóságok szerint az elkövetők célja a megfélemlítés lehetett.

A dán rendőrség közleménye szerint jelenleg nem tartják hitelesnek a fenyegetéseket, ugyanakkor megjegyezték, hogy azok aggodalmat keltenek az érintett iskolai közösségekben. Hozzátették: egyelőre nincs szükség az érintett iskolák kiürítésére vagy további biztonsági intézkedések bevezetésére.

Az elmúlt időszakban hamis riasztások és kibertámadások hulláma sújtotta Európa-szerte az iskolákat, szupermarketeket, vérbankokat, a légiforgalmi irányítás rendszereit és a műsorszolgáltatókat, ezzel fennakadásokat okozva a mindennapi életben.

A múlt héten Spanyolországban kellett iskolákat kiüríteni e-mailben érkezett bombafenyegetések miatt.

Olaszországban a hónap elején több ezer fenyegető e-mail érkezett iskolák ellen.