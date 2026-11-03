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Az Amazon Prime Air egyik repülőgépe felszállás közben.
Nyitókép: Pexels

Bombafenyegetések zavarták meg a légi közlekedést Európában, robbanószerkezetet sehol sem találtak

Infostart / MTI

Legalább hét európai repülőjárat kapott bombafenyegetést kedden, ami fennakadásokat okozott a repülőtereken, robbanószerkezetet azonban sehol sem találtak.

A hamisnak bizonyult fenyegetéseket senki sem vállalta magára. Görögországban egy óceánjárón is bombariadó volt.

Két Varsóba, két Szófiába, két Rómába és egy, a spanyolországi Murciába tartó járatot fenyegettek meg robbantással. Varsó egyik repülőterét rövid időre lezárták, az olasz légierő pedig a Rómába tartó egyik járatot kísérte.

A bolgár közlekedési minisztérium közleményében azt írta, hogy a Milánóból és Dublinból Szófiába tartó repülőgépek ellen érkezett pokolgépes fenyegetés. Mindkét járat biztonságosan leszállt, az ellenőrzések során pedig nem találtak robbanószerkezetet. A közlemény szerint a Wizz Air által üzemeltetett bergamói járat fedélzetén 176 utas tartózkodott. A Ryanair Dublinból induló járatán 186-an utaztak.

A délkelet-spanyolországi Murciában kedden lezárták a repülőtér egyes részeit, miután bombafenyegetés érkezett egy Manchesterből induló Ryanair-járattal kapcsolatban. A hatóságok közölték, hogy a bejelentés vaklármának bizonyult, és a repülőtér visszatért a normál működéshez, miután a hatóságok nem találtak robbanóanyagot a fedélzeten.

A római Fiumicino repülőtéren két másik Ryanair-járatot is átvizsgáltak bombafenyegetés miatt: az egyik Lisszabonból, a másik Dublinból érkezett - közölte a repülőtér üzemeltetőjének, az ADR-nek egy forrása. A Dublinból induló járatot az olasz légierő kísérte a leszállásig. A riasztást feloldották, a repülőtér pedig a megszokott rendben folytatta működését, a többi járatot nem érintették fennakadások.

A repülésbiztonsággal foglalkozó Osprey Flight Solutions tanácsadócég szerint kivételes, hogy egyetlen napon hét légijáratot érjen bombafenyegetés. Mivel a fenyegetések nem meghatározott államot, légitársaságot vagy repülési útvonalat érintettek, a cél csak a légiforgalom általános megzavarása lehetett – vélte Rhys Jones, a cég szakértője a Reutersnak nyilatkozva.

Kedden biztonsági műveletet hajtottak végre a görögországi Szirosz szigetének kikötőjében, miután egy ismeretlen azt állította, hogy robbanószerkezetet helyezett el egy Izraelbe tartó óceánjárón – közölték a görög hatóságok.

A panamai zászló alatt közlekedő Crown Iris nevű hajó Haifába indult 940 utassal és 597 fős személyzettel a fedélzetén. A parti őrség munkatársai egy robbanóanyag-kereső kutya és egy magánbúvár segítségével átvizsgálták a hajót, a helyszínre pedig a parti őrség egy különleges egységét is kivezényelték, de az előzetes információk szerint nem találtak robbanószerkezetet.

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