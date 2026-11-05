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Nyitókép: Pixabay

Bombafenyegetést kapott 15 európai repülőjárat csütörtök délelőtt

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A fenyegetések komoly fennakadásokat okoztak az európai légi közlekedésben november 5-én.

Legalább 15 járat kapott fenyegetést, amelyek miatt több repülőgép megváltoztatta úti célját, a kitérő repülőtereken pedig rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be – írja a The Guardian beszámolója alapján az utazomajom.hu.

Az érintett járatok között az Aer Lingus, a Ryanair, a Wizz Air, a LOT Polish Airlines, a Finnair és az Aegean Airlines gépei is szerepelnek. A hatóságok több országban megkezdték a repülőgépek átvizsgálását.

Az eddigi információk szerint a fenyegetések egyike sem bizonyult valósnak.

Az egyik legnagyobb figyelmet kapó eset az Aer Lingus EI402-es járatát érintette, amely Dublinból Rómába tartott. A repülőgépet bombafenyegetás miatt a franciaországi Évreux katonai repülőterére irányították át.

A gép biztonságosan leszállt, az utasokat és a személyzetet pedig a vizsgálatok idejére biztonságos helyre vitték. A francia hatóságok bombakereső egységet vezényeltek a helyszínre. Az Aer Lingus közlése szerint az eltérítés elővigyázatossági intézkedés volt. A légitársaság gondoskodik az utasok célállomásra történő továbbutazásáról.

Három Ryanair-járat is érintett volt

Három, Szófiába tartó Ryanair járat is érintett. A Madridból és Koppenhágából érkező gépek folytatták útjukat a bolgár fővárosba, míg a London Stanstedből induló FR1730-as járatot Plovdivba irányították át.

A bolgár közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint mindhárom repülőgépet átvizsgálták, de nem találtak semmilyen gyanús tárgyat. A plovdivi repülőtérre érkező utasok Szófiába történő továbbszállításáról a légitársaság gondoskodott.

A Wizz Air egyik Milánó-Malpensa és Varsó között közlekedő járatát Bécsbe kellett átirányítani, miután a fedélzeten bombafenyegetésről értesítették a személyzetet.

A légitársaság megerősítette az esetet, és közölte, hogy az eljárás a vonatkozó biztonsági protokolloknak megfelelően történt. Egy másik Wizz Air-járat, a Milánóból Bukarestbe tartó W43064-es gép szintén bombafenyegetést kapott. A repülőgép 182 utassal és 7 fős személyzettel biztonságosan leszállt a román fővárosban. A román hatóságok átvizsgálták a gépet, és nem találtak megerősített fenyegetést.

Összehangolt akció?

A csütörtöki események nem előzmény nélküliek: a hét elején több európai repülőgépet és egy óceánjáró hajót érintettek hasonló fenyegetések. Az incidensek sorozata felveti annak lehetőségét, hogy a háttérben összehangolt akció állhat, azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg ezt a feltételezést.

Az ilyen jellegű események komoly fennakadásokat okoznak a légi közlekedésben, még akkor is, ha végül alaptalannak bizonyulnak. A légitársaságok és a repülőterek minden bejelentést a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően kezelnek.

Mit tegyenek az utazók?

Az érintett légitársaságok folyamatosan együttműködnek a helyi hatóságokkal, és szükség esetén segítséget nyújtanak az utasok továbbutazásához. Az utazóknak érdemes indulás előtt ellenőrizni a légitársaságuk hivatalos tájékoztatását, valamint a repülőtér aktuális információit.

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Kezdőlap    Külföld    Bombafenyegetést kapott 15 európai repülőjárat csütörtök délelőtt

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