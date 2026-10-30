Vlagyimir Putyin félelmetes fenyegetést tett közzé, megrázhatja a világot

„Valaki azt szeretné, hogy a Balti-tengeren is olyan helyzet alakuljon ki, mint a Perzsa-öbölben vagy a Hormuzi-szorosban? Mi nem akarjuk ezt, de minden kihívásra reagálni fogunk” – mondta Vlagyimir Putyin, miután beszámolt arról, hogy Stubb síkra szállt a tengeri hajózás nemzetközi szabályainak betartása mellett.

Közölte, hogy Moszkva támogat minden olyan lépést, amely elősegíti Oroszország és az EU-tagállamok között a teljes körű kapcsolatok helyreállítását.

Putyin hangoztatta, Oroszország nem akar háborút Európával, de „készen áll rá.”

„Sokan egyre csak arról beszélnek, hogy 2030-ra fel kell készülni a háborúra (Oroszországgal). Helyes ez? Nem. Mi, először is, készen állunk erre, de nem akarunk semmiféle háborút Európával, ők pedig, ha valaki úgy akarja, akkor csak hadd készüljön!” – fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy miután mostanra nem sikerült stratégiai vereséget mérni Oroszországra, ez aligha lesz lehetséges 2030-ra.

„Ha a helyzet túlságosan elfajul, akkor egyáltalán nem lesznek győztesek. Ezt senki ne feledje!” –- mondta.

Elmondta, hogy Stubb és Store már a keddi beszélgetés legelején hangsúlyozta, hogy nem az Európai Unió nevében, hanem saját állama vezetőjeként tárgyal vele.

„Tudom, hogy később bírálatok is elhangzottak velük kapcsolatban… Végül is Európában vannak olyanok, akik nem akarnak stratégiai vereséget mérni Oroszországra, mint egyesek, hanem valamiféle konstruktív párbeszédet szeretnének kialakítani” – nyilatkozott Vlagyimir Putyin.