A felajánlások tavaly óta folyamatosan érkeztek az ország különböző pontjairól. A fényképek alapján a hivatal munkatársai tíz fenyőfát személyesen is megvizsgáltak, majd több szempont mérlegelése után döntöttek a péceli példány mellett – olvasható az Országház Facebook-oldalán.

A kiválasztás során a megfelelő méret, az arányos forma és a dús lombozat mellett olyan gyakorlati szempontokat is figyelembe kellett venni, mint a megközelíthetőség, az elektromos vezetékek közelsége, valamint az emelődaru és a szállítójármű helyigénye. Fontos volt az is, hogy a fa a kivágással, emeléssel, szállítással és rögzítéssel járó megpróbáltatásokat is elviselje. Az idei aszályos időjárás ugyancsak nehezítette a választást, hiszen a vízhiánytól legyengült fák kevésbé viselték volna jól az utazást – áll a bejegyzésben.

A kiválasztott péceli jegenyefenyő mintegy 16 méter magas, alsó ágainak átmérője körülbelül 6 méter, súlya pedig hozzávetőleg 4 tonna. Különleges története is van: a fát 24 évvel ezelőtt még cserepes növényként kapta ajándékba fiától a felajánló – zárul a bejegyzés.