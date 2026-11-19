Mint az Útinform közölte, az M3-as autópályán a 47-es km-nél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta a 3 km-t.
Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok
- az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között,
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán és
- az M7-es autópályán Törökbálintnál.
- Sokan haladnak az 1-es főúton Biatorbágynál,
- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
- a 11-es főúton Leányfalutól kezdődően,
- továbbá az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében és
- a Csepel-sziget útjain.