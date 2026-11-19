Mint az Útinform közölte, az M3-as autópályán a 47-es km-nél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta a 3 km-t.

Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Telítettek a sávok

az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között,

az M3-as autópálya bevezető szakaszán és

az M7-es autópályán Törökbálintnál.

Sokan haladnak az 1-es főúton Biatorbágynál,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Leányfalutól kezdődően,

továbbá az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében és

a Csepel-sziget útjain.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!