A kormány honlapján november 1-jén jelentették be, hogy 2027-ben bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját is, amely 2,2 millió embert érint. Az 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők jövőre megkapják az első részletet, amelyet pihenés mellett gyógyszerre és élelmiszerre is fordíthatnak.

A Magyar Közlöny szerdai számában megjelent a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek kiegészítő támogatásáról szóló kormányhatározat.

Ebben azt írták, a kormány egyetért azzal, hogy a 2027-től – meghatározott termékekre és szolgáltatásokra felhasználható – kiegészítő támogatásban részesüljön az a Magyarországon élő és tartózkodó személy, aki nyugellátásban vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított, a nyugdíjakkal azonos módon emelendő más ellátásban részesül, ha az őt megillető ellátások együttes havi összege nem haladja meg az 500 ezer forintot.

A kiegészítő támogatás összege 2030-tól az ellátások 250 ezer forintot meg nem haladó együttes havi összege esetén évi 200 ezer forint, a 250 ezer forintot meghaladó együttes havi összege esetén évi 100 ezer forint lesz.

A kormány döntése alapján az összegnek a 25 százalékát fizetik ki 2027. október 31-éig, majd 2028-ban az 50 százalékát, 2029-ben pedig a 75 százalékát.

A kormány egyben felhívta a pénzügyminisztert, hogy a kiegészítő támogatásra vonatkozó jogszabályok tervezetét készítse elő, és terjessze a kormány elé. A pénzügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy a kiegészítő támogatás jövő évi kifizetéséhez szükséges 89,5 milliárd forint rendelkezésre álljon a jövő évi központi költségvetésében.