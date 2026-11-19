Jövő januártól kezd működni az új, az agglomerációt is lefedve regionálissá bővített BKK, amely a fővárosi mellett az agglomerációs közösségi közlekedés egy részét is átveszi az államtól, illetve kiépíti a hiányzó kapacitásokat. Felmerülhet a kérdés, hogy ezzel együtt drágul-e a bérlet? Mint az InfoRádióban Bodor Ádám, a BKK vezérigazgatója elmondta, nem kell a bérletek drágulására számítani, mert a Pest megyebérlet létrehozásával kialakult egy olyan jó, az utasok által kedvelt rendszer, amely a leendő várostérséget is alapvetően lefedi. Jelentősebb változás az eseti jegyeknél várható, ez ügyben több javaslata is van a BKK-nak, amelyeket a döntéshozók elé fognak tárni.

Szeretnék, ha a mostaninál sokkal egyszerűbb jegyrendszer működne, mert például a kilométer alapú jegyek megnehezítik az utazók dolgát.

„Ha valaki felszáll a HÉV-re a Szentlélek téren, a város határáig el tud utazni a budapesti vonaljegyel. De utána kilométer alapú kiegészítő jegyet kell választani, tehát tudnia kell, hogy Szentendre hány kilométerre van, hogy 10-es vagy 15 kilométeres jegyet kérjen-e, és ez igaz az összes többi HÉV-re is. A kilométer alapú jegyek egyébként megvannak a MÁV-nál és a Volánnál is, viszont még a buszok és a vasúti jegyek között sincs átjárás, nem beszélve a BKK-jegyekről. Ebben fogunk egy egységesebb rendszert letenni az asztalra. Ha pedig megszületett a döntés, természetesen majd erről is tájékoztatni fogunk mindenkit” – mondta a cégvezető, aki szerint az új rendszer minden alkalmi közlekedőnek és a külföldieknek is nagy segítség lesz.

A közösségi közlekedés finanszírozásából nem maradhatnak ki a támogatások, azt a hétköznapi ember is sejtheti, hogy egy 18 900 forintos országbérlet önmagában nem fedezi a rá eső költségeket. Ezzel kapcsolatban Bodor Ádám közölte:

alapvetően mindenhol állami vagy önkormányzati támogatással működik a közösségi közlekedés. Ez alól egy kivétel van a világon, Hongkong,

de ezen kívül nincs másik olyan jól működő közösségi közlekedési rendszer, ahol nincs benne támogatás. Az új BKK-ba egyharmad arányban a főváros, egyharmad arányban a kormányzat, és egyharmad arányban a jegyet vagy bérletet vásárló utazók tesznek majd finanszírozást. Vagyis a támogatás megléte alapvetően nem probléma, ez a normális a közösségi közlekedési rendszerek esetében.

„Szerintem megéri Magyarországnak, megéri Budapestnek is, hogy jó közösségi közlekedése legyen, mert így mindenki számára elérhető a mobilitás, nem alakul ki mobilitási szegénység (.), és hozzájárul ahhoz, hogy az emberek több munkahely közül tudjanak választani és nagyobb legyen a város versenyképessége. Ugyanis ettől versenyképes egy város, hogy az emberek egy adott területen sokféle helyre tudnak elmenni dolgozni, a tudásukat bele tudják tenni többféle vállalkozásba vagy többféle helyen tudják kamatoztatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy

mi ebben egy olyan tényező vagyunk, amely lehetővé teszi, hogy egy város sikeres legyen, és ehhez az kell, hogy ez mindenki számára elérhető legyen”

– értékelt.

Szóba került az interjúban az elektronikus jegyrendszer, amellyel több helyen most már felszállás előtt, csupán egy bankkártya odaérintésével is lehet jegyet venni.

„Az e-jegyrendszert úgy készítettük el Budapesten, hogy csak egy bankkártyaérintés legyen a vásárlás, és ezt majd a várostérségre ki szeretnénk terjeszteni. Már majdnem mindenkinek van bankkártyája, és van arra is egy úgynevezett closed loop megoldás, hogy az is kapjon egy kártyát egy ügyfélszolgálaton, akinek nincs” – emelte ki Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetés megnézhető, meghallgatható alább.