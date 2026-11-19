Az elnökválasztásra pontosan négy hónap múlva március 18-án, a rabati 77. FIFA-kongresszus keretében kerül sor. A kandidálóknak a 211-ből legalább öt tagország támogatására volt szükségük ahhoz, hogy indulhassanak, emellett az elmúlt öt esztendőt tekintve legalább két aktív évet el kellett tölteniük a futballban országos vagy nemzetközi szinten. Sokáig úgy tűnt, hogy a svájci válogatott és a Tottenham korábbi védője, Ramon Vega is az indulók között lesz, de végül nem adta be pályázatát.

A FIFA-t 2016 óta vezető, 56 esztendős Infantino azok után kapott kihívókat, hogy különösen az európai szövetség bizalmát elveszítette, amikor erősen vitatott tervet dolgozott ki arra, hogy magánbefektetőket vonjon be FIFA égisze alá tartozó világbajnokságok rendezésébe.

Új jelöltek

Az európai szövetség augusztus óta kereste azt a hiteles jelöltet, aki Infantinót megakadályozhatja egy újabb mandátum elnyerésében. Ez a jelölt a 63 éves

Philippe Diallo, a francia szövetség vezetője lett, aki az UEFA tagszövetségeinek, végrehajtó bizottságának és tanácsának is a teljes támogatását élvezi. A 68 esztendős Tasima Kozo volt válogatott játékos, utánpótlásedző és az első japán, aki FIFA-elnökségre pályázik.

Az elmúlt 11 évben a FIFA Tanácsának tagja volt.

A szakértők szerint a kemény bírálatok ellenére Infantino továbbra is fő esélyese az elnökválasztásnak. A regnáló FIFA-elnöknek nagy a támogatottsága Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, ez pedig elegendő többséget biztosíthat neki a választáson ahhoz, hogy megkezdje negyedik ciklusát a szervezet élén.

„A jelöléseket továbbítottuk a választási bizottsághoz, amely megvizsgálja azokat, és döntést hoz a jelöltek indulásának jóváhagyásáról" – áll a FIFA közleményében. A szövetség február 18-i határidőt szabott meg háromtagú választási bizottsága számára, hogy tájékoztassa a 211 tagszövetséget arról, mely jelöltek kerülhetnek fel a szavazólapra. A jelölteknek át kell esniük a bizottság által végzett jogosultsági és feddhetetlenségi ellenőrzésen.