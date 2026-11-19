M4 Sport
19.00: Labdarúgás, női Simple Liga, Kispest-Honvéd–Újpest FC
Sport 1
18.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, második csoportkör, Kielce-Barcelona
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, második csoportkör, Melsungen-PSG
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton
Eurosport 1
20.00: Lósport, díjugratás, Global Champions League Verona
Eurosport 2
18.00: Golf, PGA Tour RSM Classic 1. nap
Spíler 2
23.00: Jégkorong, NHL, alapszakasz, Utah Mammoth-Colorado Avalanche
Arena 4
17.45: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, selejtező, FINO Kaposvár-HAOK Mladost
Match 4
14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino