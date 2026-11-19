Az ukrajnai konfliktus rendezése volt a fő témája Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök kétoldalú találkozójának – közölte Jurij Usakov, az orosz vezető külügyi tanácsadója csütörtökön Sencsenben a Vesztyi hírszolgálattal.

Usakov pozitívan értékelte a csaknem egy órás tárgyalást, kiemelve, hogy a felek a csütörtökön esedékes kínai-orosz-amerikai háromoldalú csúcstalálkozó előkészületeiről és a kétoldalú kapcsolatokról is tárgyaltak.

„És természetesen közvetlenül kitértek az ukrán konfliktus rendezésének kérdéseire is”

– mondta Usakov, hozzátéve, hogy ez volt a tárgyalás fő témája. Az orosz és az amerikai elnök a Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcstalálkozójának margóján tartott kétoldalú megbeszélést.

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója ugyancsak a Vesztyinek azt mondta, hogy Putyin és Trump egyaránt az ukrajnai konfliktus békés rendezésére törekszik.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva valótlannak minősítette azokat a híreket, amelyek szerint Putyin a csúcs első napján találkozott volna Elon Musk amerikai üzletemberrel.