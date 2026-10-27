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Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

Telefonon egyeztetett egymással a norvég kormányfő és a finn államfő, illetve Vlagyimir Putyin

Infostart / MTI

Az északi államfők az orosz-ukrán háború miatt vették fel a kapcsolatot orosz kollégájukkal. Alexander Stubb finn elnök őszinteként és érdemiként jellemezte a telefonos egyeztetést.

Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő kedden telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról – közölte a finn elnöki hivatal.

A nyugat-európai vezetők többnyire elkerülték a kapcsolatfelvételt Putyinnal, mióta Oroszország 2022 februárjában teljes körű háborút indított Ukrajnában.

„A beszélgetés őszinte és érdemi volt. Oroszországgal szomszédos országok vagyunk. A háború kimenetele közvetlen hatással lesz a mi biztonságukra és egész Európa biztonságára. A háború befejezéséhez közvetlen tárgyalásokra van szükség”

– fejtette ki nyilatkozatában Alexander Stubb. Oroszország gyakran vádolta meg az európai kormányokat azzal, hogy Ukrajna felfegyverzésével és a Moszkvával való tárgyalások megtagadásával szítják a háborút.

Störe és Stubb a múlt héten Oslóban találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, egy nappal azelőtt, hogy Witkoff Szentpéterváron megbeszélést folytatott volna volna Putyinnal.

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