Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő kedden telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról – közölte a finn elnöki hivatal.

A nyugat-európai vezetők többnyire elkerülték a kapcsolatfelvételt Putyinnal, mióta Oroszország 2022 februárjában teljes körű háborút indított Ukrajnában.

„A beszélgetés őszinte és érdemi volt. Oroszországgal szomszédos országok vagyunk. A háború kimenetele közvetlen hatással lesz a mi biztonságukra és egész Európa biztonságára. A háború befejezéséhez közvetlen tárgyalásokra van szükség”

– fejtette ki nyilatkozatában Alexander Stubb. Oroszország gyakran vádolta meg az európai kormányokat azzal, hogy Ukrajna felfegyverzésével és a Moszkvával való tárgyalások megtagadásával szítják a háborút.

Störe és Stubb a múlt héten Oslóban találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, egy nappal azelőtt, hogy Witkoff Szentpéterváron megbeszélést folytatott volna volna Putyinnal.