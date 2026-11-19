Az első ködfényszóró évtizedeken keresztül az autók megszokott biztonsági felszerelései közé tartozott, a modern járművekben azonban egyre ritkábban találkozhatunk vele – írja a német Auto, Motor und Sport szaklap elemzése nyomán a Vezess.

Több oka is van annak, amiért a gyártók leveszik az extra felszerelések listájáról az első ködlámpákat: egyfelől az autók világítástechnikája rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedekben, a hagyományos izzókat leváltották a finoman szabályozható LED fényforrások, amelyek precízen, az adott vezetési helyzethez igazodva képesek megvilágítani az úttestet; másrészt a szorosabb illeszkedésnek köszönhetően a fő fényszórók képesek átvenni a ködfényszórók feladatát, helyet spórolva ezzel; harmadrészt pedig a karosszéria aerodinamikája is fontosabbá vált, mint valaha, különösen az elektromos autók esetében.

Habár az olyan veterán beszállítók, mint a Bosch, már az 1930-as évek óta gyártanak ködfényszórókat autókhoz, vagyis ez a világítástechnikai megoldás közel százéves múltra tekint vissza, valójában ma sem számít kötelező felszerelésnek.

Magyarországon a KRESZ 44. paragrafusának (4) bekezdése szabályozza a ködfényszórók és a hátsó ködlámpák használatát: „Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.”

Sokan gondolják azt tévesen, hogy lakott területen belül tilos ködfényszórót használni, holott a törvényben nincs ilyen korlátozás. Arra azonban érdemes ügyelni, hogy amint javulnak a látási viszonyok, kapcsoljuk le ezeket a világítóberendezéseket. Különösen zavaró lehet a hátsó ködzárófény indokolatlan használata, amelynek erős vörös fénye városi araszolásnál, nedves aszfalton, az esti órákban kifejezetten kellemetlen az autó mögött haladók számára.

Ha pedig olyan modern autót vezetünk, amelyen már nincs külön ködfényszóró, ködben mindenképpen kapcsoljuk be a tompított világítást, ne bízzuk magunkat kizárólag a nappali menetfényre vagy az automatikus világításkapcsolóra – írja a szaklap.