A nyitónapon ünneplik a műjégkészítés 100. évfordulóját, katonazenekarral és korcsolyabemutatókkal. A rendezvényen többek között jégtáncosok, freestyle kocsolyázók, parahokisok és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség korcsolyázói lépnek pályára.

A központ tájékoztatása szerint a tavalyi korcsolyaszezonban több mint 280 ezren léptek jégre, az iskolai téli szünetben pedig kiugróan sokan, több mint kilencvenezren látogattak ki a jégpályára. Mint írták, az extrém igényeket is teljesítő korcsolyakölcsönző egy-egy szezonban akár 150 ezer korcsolyát is kiad, és a pálya melletti ajándékbolt mellett az idén új foodtruckokkal, étel- és italválasztékkal várják a látogatókat.