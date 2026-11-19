Emberölés kísérlete miatt emelt vádat, és letöltendő fegyházbüntetés kiszabását kéri az ügyészség egy nővel szemben, aki ittasan többször megszúrta a férjét Szombathelyen, életveszélyes sérüléseket okozva – közölte szerdán a Vas Megyei Főügyészség.

A vádirat szerint a nő enyhe fokban ittasan ért haza tavaly karácsony másnapján szombathelyi lakásukra. A sértett felelősségre vonta az italozása miatt, hangosan vitatkoztak, fenyegetőztek, majd dulakodtak egymással, melynek során a sértett egy alkalommal arcul ütötte a vádlottat, és azt mondta neki, hogy költözzön el a lakásból.

A veszekedést követően a vádlott egy konyhakéssel ötször megszúrta a neki háttal álló sértettet, akit a szúrások a hátán, a felkarján és a válltájékán érték

– írta a főügyészség. A sértett kimenekült a lakásból és az udvaron elájult. A vádlott a kést betette a mosogatógépbe, majd átment a szomszédhoz, és segítséget kért tőle arra hivatkozva, hogy a sértett ájultan fekszik. A mentőket a szomszéd értesítette.

A vád szerint a szúrások miatt a sértett közvetlen életveszélyes állapotba került, életét csak az időben érkező szakszerű orvosi ellátás mentette meg.

A főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő nővel szemben, vádiratában pedig végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szombathelyi Törvényszék fog dönteni.