A cseh oknyomozó portál beszámolója szerint a szlovák kormányfő fia, Michal Fico még 2015. szeptemberében, müncheni egyetemi évei alatt nyitott diákszámlát a Deutsche Banknál. A pénzintézet egy évvel később, 2016. októberében belső ellenőrzést tartott, és arra jutott, hogy a számlát nem tipikus diákkiadásokra használják. A dokumentumok szerint az egyenleg havonta mintegy 500 euróval gyarapodott, a pénzek pedig két fő forrásból érkeztek: Michal Fico egykori osztálytársától, Ján Hrinkótól – aki jelenleg az oktatási minisztérium államtitkára, korábban pedig a kormányhivatalban dolgozott –, valamint a fiú jelenlegi feleségétől, Nataša Čurillovától.

Az újságírók arra is felhívták a figyelmet, hogy a nő annak a Miloslav Čurilla vállalkozónak a lánya, akinek a rózsahegyi papírgyára 2016-ban közel 50 millió eurós állami adókedvezményt kapott.

A portál szerint a német bank nem látta tisztán a számla valódi célját, ezért az ügyfélkapcsolat megszüntetéséről és pénzmosás gyanúja miatti hatósági bejelentésről döntött.

A most napvilágot látott hírre az ellenzéki pártok azonnal reagáltak, és az összes banki dokumentum nyilvánosságra hozatalát követelik. A Progresszív Szlovákia szerint az eset pontosan illeszkedik a Fico-kormányok működésébe, ahol klánok osztogatnak egymás között pénzeket és pozíciókat. A Kereszténydemokrata mozgalom, valamint a Szabadság és Szolidaritás a hatóságok azonnali vizsgálatát sürgeti, utóbbi párt feljelentést is tesz az ügyészségen.

Az ellenzék emellett egyöntetűen követeli Ján Hrinko oktatási államtitkár azonnali lemondását.

Robert Fico miniszterelnök abszurd hazugságnak nevezte a vádakat. A kormányfő hangsúlyozta, hogy fia és annak jelenlegi felesége együtt tanultak Münchenben, közösen béreltek lakást, így a nő egyszerűen a lakbér felét utalta át. Ezt megerősítette az apa, Miloslav Čurilla is, aki közleményében jelezte: diákként anyagilag támogatta lányát a közös megélhetési költségek fedezésében.

Robert Fico szerint Ján Hrinkóval is csak diákkori elszámolásokról volt szó, ráadásul az összegek összesen is csak havi néhány száz euróra rúgtak. A kormányfő a számla megszüntetését is cáfolta: bemutatott egy 2020-as banki kivonatot, és kijelentette, hogy fiát soha semmilyen német hatóság nem kereste meg, a számla pedig a mai napig él. Robert Fico a nyilvánosságra került információkat az ellene és pártja ellen folytatott politikai kampány részének tartja, és visszautasítja a pénzmosás gyanúját.