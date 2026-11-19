A hivatalos tájékoztatás szerint a jelenlévő 109 törvényhozó mind igennel szavazott, ellenszavazat vagy tartózkodás nem volt. A szavazást élőben közvetítette a parlamenti televízió.

Az autonómiát élvező Grönland parlamentje a megállapodást már november elején ratifikálta, az amerikai szenátus jóváhagyására pedig nincs szükség.

A kormányközi egyezmény azután lép hatályba, hogy a dán külügyminisztérium diplomáciai jegyzékben értesíti az Egyesült Államokat a szükséges eljárások lefolytatásáról.

A szeptember 22-én, New Yorkban aláírt megállapodás két új amerikai bázis építését teszi lehetővé Grönland déli és keleti részén, engedélyezi az úgynevezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer telepítését, és megtiltja az Európai Unión és a NATO-n kívüli szereplőknek, hogy ellenőrzést szerezzenek a sziget stratégiai jelentőségű ágazataiban, illetve megerősíti Grönland autonómiáját és Dánia szuverenitását.

Az egyezmény egyik fő célja, hogy megakadályozza Kína és Oroszország befolyásának növekedését Grönlandon, különösen a stratégiai területeket érintő beruházások révén. Akkor is érvényben marad, ha Grönland később esetleg elszakad Dániától.