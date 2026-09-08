Megszólalt a budapesti orosz nagykövet a diplomaták kiutasítása miatt

A magyar kormány döntése tíz orosz diplomata kiutasításáról rendkívül barátságtalan lépés és indokolatlan eszkaláció, amelyre Oroszország megfelelő választ fog adni – jelentette ki Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete.

A diplomata – ahogy azt a TASZSZ is megjegyezte – egyúttal jelezte, hogy az új magyar kormány Oroszországgal való pragmatikus együttműködésre való készségéről szóló kijelentései semmisek.

A diplomata Orbán Anita magyar külügyminiszter nyilatkozatára reagált, amelyben a tárcavezető a tíz orosz diplomata Magyarország területének elhagyására vonatkozó budapesti követelésről beszélt – írja az Index.

Orbán Anita magyar külügyminiszter nyilatkozata arról, hogy Budapest tíz orosz diplomatát szólított fel Magyarország területének elhagyására, annak bizonyítéka, hogy az új magyar kormány ideologizált oroszellenes fóbiák fogságába került, miközben az Oroszországgal fenntartott párbeszéd csatornáinak nyitva tartására és a pragmatikus együttműködés folytatására vonatkozó kijelentései egyáltalán nem érnek semmit – fogalmazott az orosz nagykövet a budapesti orosz nagykövetség közösségi oldalain közzétett kommentárjában.

Jevgenyij Sztanyiszlavov szerint a diplomaták kiutasítása „rendkívül barátságtalan lépés”, amely „példa nélküli és indokolatlan eszkaláció” a magyar fél részéről. „Erre méltó válasz fog érkezni” – tette hozzá az orosz nagykövet.