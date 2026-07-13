Bedühödött bölény öklelt fel egy idős turistát – videó

Súlyosan megsérült egy idős férfi az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor egy bölény nekiszaladt és felöklelte – írja a Cowboy State Daily híradása nyomán a Telex.

Az esetet videóra is rögzítették. Ezel látható, ahogy a férfi megpróbál elmenekülni az állat elől, az azonban felökleli és több méter magasra felrepíti.

A videót Mike MacLeod profi fotós rögzítette. Az idős turista az unokájával sétált a parkban, viszonylagos távolságot tartva a méretes állattól. Megállt és elővette a telefonját, hogy pár fotót készítsen, majd tovább haladt.

A bölény először egy helyben hempergett egyet a földön, majd felpattant, és villámgyorsan a gyanútlan férfi nyomába eredt.

A férfi eközben beért egy facsoport közé, ám a bölény láttán ijedtében kiszaladt és próbált fedezéket keresni. Az állat előbb nekiment egy fának, majd ismét a kiránduló után indult. Mikor mögé ért, hátulról meglökte, amitől a férfi több mint 2,5 méter magasra repült, majd a földre zuhant.

A fotós az eset után azt mondta, hogy nem számított az eseményre, ő csak a hempergő bölényt akarta levideózni, aki valamiért már eleinte is dühösnek tűnt. Az állat jelenléte már eleve különös volt, ugyanis az események egy kemping területén történtek, ahová a bölény váratlanul bejött. A nemzeti park semmilyen információt nem közölt az esetről.

A fotós által készített videót itt tekintheti meg: