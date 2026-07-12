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Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Orosz példa? – Így nézhet ki Aleksandar Vucic hatalomtechnikai játszmájának forgatókönyve

Infostart / InfoRádió

Aleksandar Vucic ha miniszterelnök-jelöltként indul a szerbiai választáson, az elnöki székbe olyan személyt javasol majd, aki hűséges lesz hozzá és pártjához – rögzítette az InfoRádió Aréna című műsorában Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő.

2012-2014 óta mindenféleképpen a legerősebb és legbefolyásosabb szerbiai vezető politikusként tekinthetünk Aleksandar Vucicra Németh Ferenc Nyugat-Balkán-szakértő szerint, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.

„Kihívói mindig is voltak, viszont Vucic nagyon ügyesen – természetesen felhasználva a '90-es években propagandaminiszterként szerzett tapasztalatait –,

megfelelő módon tudta diszkreditálni az ellenfeleit, vagy úgy csűrni-csavarni a szálakat, hogy mindig ő jöjjön ki a politikai versengésekből győztesen.

Emellett probléma az, hogy a szerbiai ellenzék nagyon töredezett. És ha egy ilyen töredezett pályán ott van Vucic, illetve a mögötte felsorakozó Szerb Haladó Párt, amely továbbra is a legmeghatározóbb, legnépszerűbb pártja Szerbiának, nagyon nehéz bárkinek is felvennie vele a versenyt” – ecsetelte a szakértő.

Arról, hogy az előremenekülést jelző Vucic-lemondás után milyen lesz a hatalomátmentés módja, több forgatókönyvet is elképzelhetőnek tart a politólógusi vélemények alapján, de a legelképzelhetőbb az „orosz rendszer” vagy praktikák átvétele; ismert, Vlagyimir Putyin és Dmitrij Medvegyev egymást váltották az elnöki és miniszterelnöki székben, Vucic is élhet ezzel, eddigi székébe pedig valaki olyat ültetnek, aki számára is megfelel.

Ehhez persze „meg kell nyeretni” valakivel egy közvetlen elnökválasztást, aki közel áll a Szerb Haladó Párthoz, 5 vagy 10 év múlva pedig a két személy helyet cserél.

A szakértő szerint Josip Broz Tito jugoszláv elnök óta nagy presztízse van az elnök személyének a korlátozott hatalma ellenére, de Vucic ilyen szempontból is „nagyon ügyes”, rotálja a körülötte lévő politikusokat, akik végső soron tőle függnek.

Aleksandar Vucic körül egyébként több személy is van, aki szóba jöhet kijelölt csúcsvezetőként, köztük is esélyes az elnökségre Ana Brnabic, a Szerb Nemzetgyűlés elnöke, de akár Milos Vukcevic pártelnök is, mindketten voltak már szerb miniszterelnökök, és ha felkérést kapnak Vucictól, hogy induljanak el akár már egy idei elnökválasztáson, nem mondanának és nem is mondhatnának nemet Németh Ferenc szerint.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.

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Kezdőlap    Külföld    Orosz példa? – Így nézhet ki Aleksandar Vucic hatalomtechnikai játszmájának forgatókönyve

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