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Zahra Haddad-Adel, Irán legfõbb vezetõje, Modzstaba Hamenei ajatollah néhai felesége koporsóját viszik a búcsúztatásán Teheránban 2026. július 2-án. Az iráni vezetés szerint Haddad-Adellel ugyanaz a február 28-i izraeli-amerikai légicsapás végzett, amely 86 éves apósát, Ali Hamenei ajatollahot is megölte. Ali Hameneit szülõvárosában, Meshedben temetik el július 9-én, elõtte azonban a temetési menet érinti a szomszédos Irakban lévõ, a síita muszlimok szemében szent városnak számító Nedzsefet és Kerbelát is.
Nyitókép: MTI/AP/Fársz Hírügynökség

Véget ért Ali Hamenei hosszú gyászmenete, eltemették a likvidált ajatollahot

Infostart / MTI

Meggyilkolása után több mint négy hónappal eltemették Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hameneit – számolt be csütörtökön az iráni média.

A temetési szertartás Irán legszentebb síita kegyhelyén, az Imam Reza-szentélyben történt szülővárosában, Meshedben, az ország északkeleti részén. A gyászszertartások mintegy egy héten át tartottak. Meshedben hatalmas tömeg vonult végig a tűző nap alatt a legfőbb vezető temetésének utolsó szakaszán.

Hamenei február 28-án halt meg egy izraeli légitámadásban, amely a teheráni hivatalos rezidenciáját érte. Ekkor kezdődött az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, amely több mint öt hétig tartott, mígnem április elején tűzszüneti megállapodás született. A tűzszünet és a háború befejezéséről szóló keretmegállapodás ellenére, a konfliktus ismét kiéleződött.

Hamenei fiát, Modzstaba Hameneit nevezték ki az ország új államfőjének, aki azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ami találgatásokat váltott ki egészségi állapotáról.

Az állami adatok szerint Iránban több millióan vettek részt a napokig tartó gyászünnepségeken. Legfőbb vezetőként Hameneinek volt a végső szava az Iszlám Köztársaság minden fontos kérdésében. A síita ajatollah ugyanakkor az állam legfőbb vallási tekintélye is volt.

Támogatói mártírként tisztelik őt, aki véleményük szerint egy katonailag messze fölényben lévő ellenséggel szembeni ellenállás során esett el.

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a Magyar Konyha főszerkesztője
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