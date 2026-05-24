ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Haltetemek a Mead-tó csaknem kiszáradt partján a Nevada állambeli Boulder közelében 2022. május 6-án. Az Egyesült Államok legnagyobb mesterséges tavának vizszintje elérte a kritikus szintet az ország délnyugati részét és a Colorado vízgyűjtőjét sújtó szárazság miatt. A folyó, illetve a gyűjtőtó biztosítja többek között Las Vegas, Los Angeles és San Diego ivóvízellátását, de öntözésre is használják az innen kivett vizet.
Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent

Las Vegas rettenetes földalatti titka

Infostart

A csillogó kaszinók, a neonfények és a luxusszállodák felszíne alatt, a Mojave-sivatagban fekvő szerencsejáték-központ lába alatt egy több száz kilométeres, sötét világ húzódik. A Las Vegas-i árvízvédelmi alagútrendszer mára a társadalom peremére szorult, otthontalan emberek százainak nyújt állandó menedéket.

A város alatt húzódó elvezető csatornákat az 1980-as években kezdték el kiépíteni, hogy megvédjék a települést a ritkán lezúduló, de rendkívül heves, sivatagi villámárvizektől.

Ahogy a szerencsejáték-főváros terjeszkedett, úgy bővült a föld alatti hálózat is, amely idővel sajátos szabályok szerint működő szubkultúrává alakult. A jelenségre a szélesebb nyilvánosság figyelmét Matthew O’Brien helyi újságíró irányította rá, aki éveken át kutatta a katakombákat, tapasztalatairól pedig 2007-ben Beneath the Neon címmel sikerkönyvet jelentetett meg – olvasható a telex.hu-n.

A statisztikák szerint a régióban élő több ezer hajléktalan közül becslések szerint

folyamatosan 300-400 ember él életvitelszerűen a föld alatti járatokban.

A létszám folyamatosan változik, a beköltözési hullámot pedig a város rendkívül szigorú szabályozása is felerősítette: a helyi hatóságok egy 2019-es rendelettel bűncselekménnyé nyilvánították a járdákon való életvitelszerű tartózkodást, amiért komoly pénzbírság vagy börtönbüntetés is kiszabható. Emiatt a helybéliek közül sokan a látótávolságon kívül eső csatornákat választották.

A föld alatti élet komoly komfortfokozat-tervezést és állandó életveszélyt jelent. Az alagutak lakói matracokkal, bútorokkal igyekeznek berendezni a kamrákat, és sokan közülük a kaszinókban hátrahagyott érmék felkutatásából, úgynevezett „ezüstbányászatból” tartják fenn magukat.

Bár a járatok a nyári hőségben hűvösebb, télen melegebb menedéket biztosítanak, a legnagyobb veszélyt a víz jelenti. Egy-egy felszíni vihar alkalmával a csatornák percek alatt életveszélyes, mindent elsodró folyókká duzzadnak, amelyek az elmúlt években is több halálos áldozatot követeltek az ott élők körében.

Az alagutak világából való kitörésre civil szervezetek nyújtanak támogatást, amellyel több egykori föld alatti lakónak sikerült már visszailleszkednie a társadalomba.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Las Vegas rettenetes földalatti titka

csatorna

las vegas

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az idén „szuper El Niño” alakulhat ki, különleges hőséget hoz

Az idén „szuper El Niño” alakulhat ki, különleges hőséget hoz
Jövőre ismét rekordhőséget okozhat – Európában is – az El Niño néven ismert időjárási jelenség. Kutatók szerint a következő El Nino a nyári hónapokban alakulhat ki, aminek nyomán 2027 az eddig ismert legmelegebb év lehet – Nagy-Britanniában pedig ismét 40 fok fölé ugorhat a hőmérséklet.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod

Kitálaltak a hazai szakértők: így úszhatod meg a legkomolyabb büntetéseket, ha a NAV-val van dolgod

Az adóhivatal már rég nem az a szerv, amelyik csak figyelmeztetés nélkül osztja a bírságokat, mégis sokaknak még ma is görcsbe rándul a gyomra, ha levelet kap a NAV-tól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 14:19
Hanyagság miatt történt a búvártragédia
2026. május 24. 12:47
Dráma a napon
×
×