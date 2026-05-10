A Hondius holland óceánjáró utasait evakuálják egészségügyi dolgozók a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötõjében 2026. május 10-én. Május elején három utas  egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedõ kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertõzésben. A WHO további öt fertõzöttrõl jelentett.
Halálos hantavírus: már Franciaországban is megszólalt a riasztás

Tünetei vannak az egyik francia állampolgárnak az öt közül, akiket vasárnap repülőgéppel hazaszállítottak Franciaországba, miután evakuálták őket a hantavírussal érintett Hondius holland óceánjáróról Tenerife szigetén – jelentette be Sébastien Lecornu francia miniszterelnök az X közösségi oldalon.

Az egyik francia tüneteket mutatott a hazaszállító repülőgépen, amely délután megérkezett a Párizshoz közeli Bourget repülőtérre – írta a kormányfő. Ezért mind az öt utast azonnal szigorú karanténba helyezték újabb intézkedésig – tette hozzá Sébastian Lecornu, aki jelezte, hogy valamennyien egészségügyi ellenőrzésen fognak átesni.

A kormány már ma este (vasárnap) rendeletet fog hozni, hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket ezeknek a kontaktszemélyeknek – közölte.

Néhány perccel a repülőgépük landolása után az öt hazatérő francia egy öt furgonból álló mentőautó-konvojjal elhagyta a Bourget repülőteret, ahonnan a párizsi Bichat kórházba szállították őket az AFP hírügynökség szerint.

Az egészségügyi és a külügyminisztérium korábban közleményben jelezte, hogy ha egy megfigyelt személynél tünetek jelentkeznek, azonnal gyanús esetté minősítik, és egy eljárás keretében szakértői értékelésen, majd biztonságos ellátáson esik át egy kijelölt egészségügyi intézményben.

A Hondius óceánjáró mintegy 150 utasának és legénységi tagjának evakuálása vasárnap reggel kezdődött Granadilla de Abona teherkikötőjében, a spanyol Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife déli részén.

Az utasokat hazaszállító repülőgépek Spanyolországon és Franciaországon kívül Hollandiába, Kanadába, Törökországba, az Egyesült Királyságba, Írországba és az Egyesült Államokba indulnak, az utolsó járat pedig hétfőn Ausztráliába.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint magas kockázatú érintkezés kategóriájába tartozik az április 1-jén az argentínai Ushuaiából indult Hondius valamennyi utasa.

A WHO nyolc gyanús eset közül hatot megerősített hantavírusos esetként tart nyilván, beleértve három olyan embert, aki meghalt a ritka vírus okozta szövődmények miatt. A vírus ellen nincs vakcina, se hatékony kezelés. A világszervezet ugyanakkor úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a Covid-19 járvány 2020-as kezdetéhez.

A hantavírust rágcsálók vizelete terjeszti. Embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.

Az Egyesült Államok és Kína közötti ritkaföldfém-megállapodás továbbra is érvényben van, annak meghosszabbításáról a megfelelő időben döntenek – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő vasárnap újságírókkal a Reuters tudósítása alapján.

A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.

No details have been released of Iran's response - or the US proposals - designed to bring the war to an end.

