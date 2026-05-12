Donald Trump az 51. USA-tagállamról szóló kijelentésével borzolta a kedélyeket

Donald Trump újabb meghökkentő kijelentése váltott ki nemzetközi visszhangot, miután az amerikai elnök arról beszélt, hogy Venezuela akár az Egyesült Államok 51. tagállama is lehetne. A dél-amerikai ország ügyvivő elnöke gyorsan reagált a felvetésre, és világossá tette, hogy Venezuela nem mond le szuverenitásáról – írja az Independent híradása nyomán a Pénzcentrum.

Venezuela ügyvivő elnöke, Delcy Rodrígez hétfőn határozottan visszautasította az amerikai elnök felvetését. Kijelentette: országa továbbra is megvédi integritását, függetlenségét, szuverenitását és történelmét, kiemelve, hogy Venezuela „nem gyarmat, hanem szabad ország”.

Donald Trump korábban a Fox Newsnak nyilatkozta, hogy fontolgatja a dél-amerikai ország bekebelezését, az USA-hoz csatolását. Azelőtt Kanadával kapcsolatban is célozgatott ilyesmire. A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az elnök szavait.