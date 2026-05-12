2026. május 12. kedd Pongrác
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump az 51. USA-tagállamról szóló kijelentésével borzolta a kedélyeket

Infostart

Az Egyesült Államok elnöke újabb országot nevezett meg, amit az 51. tagállammá tenne, ám a szóban forgó dél-amerikai állam szerint szó se lehet róla.

Donald Trump újabb meghökkentő kijelentése váltott ki nemzetközi visszhangot, miután az amerikai elnök arról beszélt, hogy Venezuela akár az Egyesült Államok 51. tagállama is lehetne. A dél-amerikai ország ügyvivő elnöke gyorsan reagált a felvetésre, és világossá tette, hogy Venezuela nem mond le szuverenitásáról – írja az Independent híradása nyomán a Pénzcentrum.

Venezuela ügyvivő elnöke, Delcy Rodrígez hétfőn határozottan visszautasította az amerikai elnök felvetését. Kijelentette: országa továbbra is megvédi integritását, függetlenségét, szuverenitását és történelmét, kiemelve, hogy Venezuela „nem gyarmat, hanem szabad ország”.

Donald Trump korábban a Fox Newsnak nyilatkozta, hogy fontolgatja a dél-amerikai ország bekebelezését, az USA-hoz csatolását. Azelőtt Kanadával kapcsolatban is célozgatott ilyesmire. A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az elnök szavait.

Magyar Péter is beszédet mondott miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Beszéde közben a kormányfő többször kiszólt a fideszes képviselők felé.
 

Sorsdöntő találkozóra készül Trump és Hszi Csin-ping: egy háború mellett a világkereskedelem jövője is a tét

Egy kétpárti amerikai szenátorcsoport levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartandó csúcstalálkozóján ne tegyen engedményeket a hazai hajóépítő ipar védelmét szolgáló kereskedelmi intézkedések terén.

Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is

Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Phillips is among three ministers to resign today. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

2026. május 12. 17:19
Hantavírus ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina
2026. május 12. 16:57
Ukrajna mesterséges intelligencia alkalmazására készül a háborúban
