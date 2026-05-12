2026. május 12. kedd Pongrác
Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó klubvilágbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, a H csoportban játszott spanyol Real Madrid - osztrák FC Salzburg mérkőzésen Philadelphiában 2025. június 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Baszk edzőket kerülget újabban a Chelsea

A Chelsea nagy erőkkel keresi a következő idényre a szakmai főnököt. A jelöltek között van Andoni Iraola, Xabi Alonso és Marco Silva is.

A The Sun értesülései szerint a Chelsea képviselője találkozott a Bournemouth menedzserével, Andoni Iraolával. A klub új teljhatalmú szakmai vezetőt keres Enzo Maresca, majd Liam Rosenior menesztését követően.

Iraola remekül dolgozott 2023 nyara óta a Bournemouth-nál, a körülmények szerencsés összejátszása esetén akár a Bajnokok Ligájába is viheti az idény végére a csapatot.

Érdekes, hogy Iraolát és az ugyancsak baszk Xabi Alonsót is az IDUB ügynökség képviseli, és ezt a kapcsolatot állítólag arra használták fel, hogy puhatolózzanak mindkét edzővel.

Iraola iránt a Crystal Palace is érdeklődik, a londoni klub már kétszer is jelezte, hogy szívesen szerződtetné a távozó Oliver Glasner utódjául.

Xabi Alonsót talán még szívesebben szerződtetné a Chelsea tulajdonosi köre, a BlueCo.

Esetében állítólag a Kékek vezérkara hajlandó lenne változtatni az eddigi modellen, hogy a vezetőedző nagyobb beleszólást kapjon a keret kialakításába, a játékosigazolásokba is.

A portugál Marco Silva, a Fulham menedzsere egyelőre harmadik a sorban.

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
Magyar Péter is beszédet mondott miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Beszéde közben a kormányfő többször kiszólt a fideszes képviselők felé.
 

Évek óta áll a tenger alatti gigaberuházás, veszélybe került a nagy uniós projekt

További forrásokra lehet szükség a Great Sea Interconnector projekt megvalósításához. A Görögországot Ciprussal, majd később Izraellel összekötő beruházás a világ egyik legnagyobb tenger alatti villamosenergia-kábele lesz, költségei azonban jelentősen meghaladhatják az eredeti előirányzatot.

Kicsit gyengült estére a forint: mutatjuk a friss árfolyamokat

A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.

Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Zubir Ahmed follows Jess Phillips and two other ministers in quitting government. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

