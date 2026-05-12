Baszk edzőket kerülget újabban a Chelsea

A The Sun értesülései szerint a Chelsea képviselője találkozott a Bournemouth menedzserével, Andoni Iraolával. A klub új teljhatalmú szakmai vezetőt keres Enzo Maresca, majd Liam Rosenior menesztését követően.
Iraola remekül dolgozott 2023 nyara óta a Bournemouth-nál, a körülmények szerencsés összejátszása esetén akár a Bajnokok Ligájába is viheti az idény végére a csapatot.
Érdekes, hogy Iraolát és az ugyancsak baszk Xabi Alonsót is az IDUB ügynökség képviseli, és ezt a kapcsolatot állítólag arra használták fel, hogy puhatolózzanak mindkét edzővel.
Iraola iránt a Crystal Palace is érdeklődik, a londoni klub már kétszer is jelezte, hogy szívesen szerződtetné a távozó Oliver Glasner utódjául.
Xabi Alonsót talán még szívesebben szerződtetné a Chelsea tulajdonosi köre, a BlueCo.
Esetében állítólag a Kékek vezérkara hajlandó lenne változtatni az eddigi modellen, hogy a vezetőedző nagyobb beleszólást kapjon a keret kialakításába, a játékosigazolásokba is.
A portugál Marco Silva, a Fulham menedzsere egyelőre harmadik a sorban.