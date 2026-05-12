Baszk edzőket kerülget újabban a Chelsea

A The Sun értesülései szerint a Chelsea képviselője találkozott a Bournemouth menedzserével, Andoni Iraolával. A klub új teljhatalmú szakmai vezetőt keres Enzo Maresca, majd Liam Rosenior menesztését követően.

Iraola remekül dolgozott 2023 nyara óta a Bournemouth-nál, a körülmények szerencsés összejátszása esetén akár a Bajnokok Ligájába is viheti az idény végére a csapatot.

Érdekes, hogy Iraolát és az ugyancsak baszk Xabi Alonsót is az IDUB ügynökség képviseli, és ezt a kapcsolatot állítólag arra használták fel, hogy puhatolózzanak mindkét edzővel.

Iraola iránt a Crystal Palace is érdeklődik, a londoni klub már kétszer is jelezte, hogy szívesen szerződtetné a távozó Oliver Glasner utódjául.

Xabi Alonsót talán még szívesebben szerződtetné a Chelsea tulajdonosi köre, a BlueCo.

Esetében állítólag a Kékek vezérkara hajlandó lenne változtatni az eddigi modellen, hogy a vezetőedző nagyobb beleszólást kapjon a keret kialakításába, a játékosigazolásokba is.

A portugál Marco Silva, a Fulham menedzsere egyelőre harmadik a sorban.