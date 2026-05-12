ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.59
usd:
304.81
bux:
133031.62
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. május 11-én
Nyitókép: InfoRádió

Elemzők: Magyar Péter katarzist akart, és megpróbálja fenntartani a kétharmados eufóriát

Infostart / InfoRádió

Magyar Péter szombaton, miniszterelnökké választását követő első beszédében számos szimbolikus jelentőségű gondolat is elhangzott. Ezekről is beszélgetett az InfoRádió Aréna című műsorában Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, akik egyetértettek abban, hogy az Orbán-féle „elmúlt 8 évből” most elmúlt 20 év lett, Magyar Péter nemcsak a kampányt zárta le, nem csak „rendszert váltott” a beszédében, hanem szimbolikusan lezárta a több mint húszéves Gyurcsány-Orbán korszakot is.

Rendszerváltás, illetve egy rendszer konszolidációja nincsen katarzisélmény nélkül – mondta Lakatos Júlia az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: a politikatudomány ezt a katarzisélményt nem csak érzelmi összetartozásként definiálja. Ilyenkor az az igény is megjelenik, hogy legyen valamiféle igazságtétel, valamiféle szakítás az előző rendszerrel.

„Ezt átmeneti igazságtételnek vagy igazságszolgáltatási intézkedéseknek szoktuk hívni, és én azt látom, hogy Magyar Péter szimbolikusan ezeket az üzeneteket tette meg az első beszédben. Az új kormányfő minden oldalnak tett gesztusokat, és mivel a Tisza tulajdonképpen egy gyűjtőpárt, azoknak is, akik a Fidesz oldaláról jöttek, vagy úgymond nemzeti érzelműek, és azoknak is, akik a korábbi ellenzékhez tartoztak, balliberális érzelműek.

Megtörtént az az egyértelmű cezúra, hogy szakítunk a múlttal, és mostantól kezdve egy új rendszer lesz,

aminek lefektetjük az alapjait és megteremtjük azokat a jogi alapokat, amikkel megtehetijük a korábbi rendszerrel való elszámolást és a továbblépést” – mondta Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója.

Kiszelly Zoltán szerint az első beszéd tulajdonképpen több beszédből vagy beszédstílusból tevődött össze. Mint fogalmazott: „egyetértek Júliával abban, hogy itt ő egy rendszerváltásról beszél. Ugye véget ért a NER, és valami új kezdődik, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy mi, mert most ismerjük meg a részleteit.

Én ezt egy globalista NER-nek hívom, de majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz találó”

– fogalmazott az elemző, aki szerint az első beszédnek volt egy kampánybeszéd része, főleg amikor Magyar Péter az igazságtételről, elszámoltatásról beszélt. MInd a parlamentben lévő tiszás képviselők mind a téren kivetítőn a beszédet hallgató emberek körében ezek a részek aratták a legnagyobb sikert, mint ahogy a kampányban is egyébként ezt láthattuk az Út a börtönbe program kapcsán – tette hozzá.

Kiszelly Zoltán szerint a beszédnek volt egy évértékelő része is, amit az amerikai elnöki beszédekből szoktunk meg. Amikor például utalt arra, hogy itt van velünk Martin, itt van velünk ő és ő – ezek fontos gesztusok voltak, csak ilyenek inkább az évértékelő beszédekben szoktak megjelenni. És volt egy programadó beszéd része is, amikor Magyar Péter a problémákról beszélt. Ez a dolog könnyebb része, az angolok, amerikaiak ezt alacsonyan csüngő gyümölcsnek hívják: amikor az előző rendszer hibáit sorolják fel, amikről tudják, hogy szakmai vagy politikai alapon hogyan lehet vagy kell korrigálni. De arról még talán keveset hallhattunk, hogy mit szeretnének tenni, inkább az előző rendszerhez képest határozta meg, hogy mit fognak másként csinálni.

Nagyon fontos volt a bocsánatkérés. Ez egy szimbolikus gesztus, biztos sokan vártak rá. Ez egy olyan eleme lesz ennek a beszédnek, amit meg fognak jegyezni és többször fel fognak hozni

– tette hozzá az elemző, aki egyetértett Lakatos Júliával abban, hogy a Tiszában egy gyűjtőpártot látunk. Magyar Péter Antall József-idézetekkel kezdte, de láttuk, hogy olyan szimbolikus gesztusokat, említéseket is tett, amelyek a korábbi baloldali, liberális vagy centrista szavazóknak is tetszenek. De a Tisza nagy része a Fideszből jött, ő maga is, tehát azt is látjuk, hogy a nemzeti érdek képviselete, a nemzeti szimbólumrendszer, a határon túli magyarok szempontjainak a felelevenítése is jött, amivel a korábbi fideszes szavazókat is meg tudta szólítani – mondta Kiszelly Zoltán.

Lakatos Júlia hozzátette:

Magyar Péter nemcsak a kampányt zárta le, nem csak „rendszert váltott” a beszédében, hanem lezárta a több mint húszéves Gyurcsány-Orbán korszakot is.

Innentől bizonyos referenciapontok, amik korábban folyamatosan előkerültek a vitákban,most háttérbe szorulnak, sőt valószínűleg el is tűnnek majd. Bizonyos dolgokra nem lehet majd hivatkozni és visszamutogatni. Az egész Orbán-Gyurcsány korszak a negatív oldalon van a Tisza narratívájában, mint egymást erősítő és a rendszert fenntartó negatív dolgok. Én úgy gondolom, hogy a pozitív érzelmi történetre fognak fókuszálni, a mozgalmiság és a részvételiség fenntartására, mint olyan elemek, amelyek képesek a nehézségek ellenére fenntartani a közösségi morált és a támogatottságot – mondta.

Kiszelly Zoltán szerint megpróbálják majd fenntartani a kétharmad eufóriáját. „Láttuk, hogy most volt május 9-én egy közösségi élmény, ezt aha-élménynek is hívják a pszichológia, amikor rádöbbennek az emberek, hogy valami más helyzet van. 1989-90-ben több ilyen esemény is volt, 1989. június 16-tól egészen talán 1991-ig, az utolsó szovjet katona távozásáig rengeteg olyan emblematikus, fontos esemény volt, ami a rendszerváltás egyik állomása volt. Most itt megpróbáltak egy genezist előállítani, egy pontot, egy új időszámítás kezdetét. És ami még fontos, hogy visszaköszönnek ezek a kommunikációs panelek.

Az Orbán Viktor-féle „elmúlt 8 évből” most elmúlt 20 év lett,

nem 16, hanem elmúlt 20 év lett, és ahogy Júlia mondta, egy platformra helyezik a kommunikációs térben Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet” – mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. Az interjút teljes terjedelmében megnézheti, illetve meghallgathatja alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Elemzők: Magyar Péter katarzist akart, és megpróbálja fenntartani a kétharmados eufóriát

aréna

századvég

méltányosság politikaelemző központ

kiszelly zoltán

magyar péter

lakatos júlia

választás 2026

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
cikkünk frissül

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
Magyar Péter is beszédet mond miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Cikkünk folyamatosan frissül.
 

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

miniszteri meghallgatások
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás 2026: Megalakult a Tisza-kormány, letették az esküt a miniszterek

Kormányalakítás 2026: Megalakult a Tisza-kormány, letették az esküt a miniszterek

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar autós bukhat súlyos milliókat ezen a nyáron: nem is tudják, hogy egy egyszerű trükkel megelőzhető a baj

Rengeteg magyar autós bukhat súlyos milliókat ezen a nyáron: nem is tudják, hogy egy egyszerű trükkel megelőzhető a baj

A jégkárokat már csak azért is ajánlott megelőzni, mert javításuk speciális felszerelést és szakértelmet igényel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Phillips is among three ministers to resign today, as sources tell the BBC that more are expected to quit this afternoon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 16:02
„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén, cikkünk frissül
2026. május 12. 15:54
„A tejfölös pult mellett álltam, amikor megcsörrent a telefon” – így lett miniszteri tanácsadó Karikó Katalin
×
×