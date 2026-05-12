ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.59
usd:
304.81
bux:
133031.62
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
José Mourinho, az olasz csapat vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga döntőjében játszott Sevilla - AS Roma mérkőzésen a hosszabbítást követő büntetők után a budapesti Puskás Arénában 2023. június 1-jére virradóan. A döntőt a Sevilla nyerte 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-1-re.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

José Mourinho nem hosszabbít a Benficánál, de (még) nem beszél a Real Madridról

Infostart

José Mourinho hamarosan visszatér a Real Madridhoz? A kérdőjel helyett pontot (vagy felkiáltó jelet) írni még bizonyosan korai, de az tény, hogy elismerte, korábbi ígéretével ellentétben nem hosszabbítja meg a szerződését a Benficával.

A Braga elleni 2–2-es döntetlen után a portugál edző bevallotta, hogy már nem tervezi új szerződés aláírását Lisszabonban, miközben úgy tűnik, érzelmesen búcsút intett a csapatának.

Annak ellenére, hogy márciusban kijelentette, hogy habozás nélkül aláírna egy kétéves hosszabbítást, Mourinho, most úgy tűnik, távozni készül az Estadio da Luzból.

Közben Madridban egyre erősödnek azok a hírek, amelyek szerint Álvaro Arbeloa távozik a Real Madrid első csapatának éléről, miután egyetlen trófea nélkül zárja futballistáival a tavaszt.

Mourinho, aki Florentino Pérez egyik kedvence, 2010 és 2013 között 178 meccsen dirigálta a Madridot. Bár talán kevesen fogadnának rá, a győzelmi mutatója (71,91 százalék) minden más állomáshelyénél elértnél magasabb.

Ahogy az A Bola idézi, Mourinho álláspontja jelentősen megváltozott a tavasz eleje óta. Március 1-jén határozottan kifejezte, hogy a Benficánál szeretne maradni, kijelentve: „Maradni akarok, tiszteletben tartom a szerződésemet a Benficával, és ha újabb két évre meg akarják újítani, akkor egyetlen szó nélkül aláírom.”

Arra a kérdésre azonban, hogy ez az elkötelezettség még mindig fennáll-e a hétfői, Braga elleni döntetlen után, így válaszolt: „Nem. Mert március 1. az március 1., és mert a bajnokság utolsó két hete nem a jövőről, nem a szerződésekről való gondolkodásról szól. Szombaton lesz egy meccs az Estoril ellen, és azt hiszem, hétfőtől kezdve képes leszek megválaszolni ezt a kérdést, az edzői jövőm és a Benfica jövőjének kérdését.”

Mourinho dacos lett, amikor rákérdeztek, miért nem hajlandó beszélni a madridi lehetőségről. „Természetesen rajtam múlik, hogy megadjam a választ. Látott már engem valaki titkolózni, vagy kibújni a felelősség alól? Amióta a lehetőségekről beszélnek, a fejemben csak egy dolog motoszkál: dolgozni és a tőlem telhető legjobbat nyújtani, és nem állok meg az Estoril elleni meccsig. Ez a tisztelet megilleti a Benficát, ez a tisztelet megilleti a szakmámat, és senkinek sem szabad ehhez hozzányúlnia. A szakmai méltóságom, az őszinteségem és egy olyan klub iránti tiszteletem, mint a Benfica ezt diktálja. Ezért jogom van hallgatni."

Hozzátette: „Továbbra is azt mondom, hogy senkivel sem beszéltem más klubtól; most a Real Madridról van szó, de bármelyik másik klub is lehetne. Senkivel sem beszéltem egyetlen klubtól sem. Vasárnaptól kezdve erre lehetőségem lesz.”

Kezdőlap    Sport    José Mourinho nem hosszabbít a Benficánál, de (még) nem beszél a Real Madridról

real madrid

josé mourinho

sl benfica

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
cikkünk frissül

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
Magyar Péter is beszédet mond miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Cikkünk folyamatosan frissül.
 

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

miniszteri meghallgatások
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás 2026: Megalakult a Tisza-kormány, letették az esküt a miniszterek

Kormányalakítás 2026: Megalakult a Tisza-kormány, letették az esküt a miniszterek

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar autós bukhat súlyos milliókat ezen a nyáron: nem is tudják, hogy egy egyszerű trükkel megelőzhető a baj

Rengeteg magyar autós bukhat súlyos milliókat ezen a nyáron: nem is tudják, hogy egy egyszerű trükkel megelőzhető a baj

A jégkárokat már csak azért is ajánlott megelőzni, mert javításuk speciális felszerelést és szakértelmet igényel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Phillips is among three ministers to resign today, as sources tell the BBC that more are expected to quit this afternoon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 15:14
Carlo Ancelotti még a köztársasági elnökkel is konzultált Neymarról
2026. május 12. 13:34
Újoncok Marco Rossi keretében
×
×