José Mourinho nem hosszabbít a Benficánál, de (még) nem beszél a Real Madridról

A Braga elleni 2–2-es döntetlen után a portugál edző bevallotta, hogy már nem tervezi új szerződés aláírását Lisszabonban, miközben úgy tűnik, érzelmesen búcsút intett a csapatának.

Annak ellenére, hogy márciusban kijelentette, hogy habozás nélkül aláírna egy kétéves hosszabbítást, Mourinho, most úgy tűnik, távozni készül az Estadio da Luzból.

Közben Madridban egyre erősödnek azok a hírek, amelyek szerint Álvaro Arbeloa távozik a Real Madrid első csapatának éléről, miután egyetlen trófea nélkül zárja futballistáival a tavaszt.

Mourinho, aki Florentino Pérez egyik kedvence, 2010 és 2013 között 178 meccsen dirigálta a Madridot. Bár talán kevesen fogadnának rá, a győzelmi mutatója (71,91 százalék) minden más állomáshelyénél elértnél magasabb.

Ahogy az A Bola idézi, Mourinho álláspontja jelentősen megváltozott a tavasz eleje óta. Március 1-jén határozottan kifejezte, hogy a Benficánál szeretne maradni, kijelentve: „Maradni akarok, tiszteletben tartom a szerződésemet a Benficával, és ha újabb két évre meg akarják újítani, akkor egyetlen szó nélkül aláírom.”

Arra a kérdésre azonban, hogy ez az elkötelezettség még mindig fennáll-e a hétfői, Braga elleni döntetlen után, így válaszolt: „Nem. Mert március 1. az március 1., és mert a bajnokság utolsó két hete nem a jövőről, nem a szerződésekről való gondolkodásról szól. Szombaton lesz egy meccs az Estoril ellen, és azt hiszem, hétfőtől kezdve képes leszek megválaszolni ezt a kérdést, az edzői jövőm és a Benfica jövőjének kérdését.”

Mourinho dacos lett, amikor rákérdeztek, miért nem hajlandó beszélni a madridi lehetőségről. „Természetesen rajtam múlik, hogy megadjam a választ. Látott már engem valaki titkolózni, vagy kibújni a felelősség alól? Amióta a lehetőségekről beszélnek, a fejemben csak egy dolog motoszkál: dolgozni és a tőlem telhető legjobbat nyújtani, és nem állok meg az Estoril elleni meccsig. Ez a tisztelet megilleti a Benficát, ez a tisztelet megilleti a szakmámat, és senkinek sem szabad ehhez hozzányúlnia. A szakmai méltóságom, az őszinteségem és egy olyan klub iránti tiszteletem, mint a Benfica ezt diktálja. Ezért jogom van hallgatni."

Hozzátette: „Továbbra is azt mondom, hogy senkivel sem beszéltem más klubtól; most a Real Madridról van szó, de bármelyik másik klub is lehetne. Senkivel sem beszéltem egyetlen klubtól sem. Vasárnaptól kezdve erre lehetőségem lesz.”