Ukrajna mesterséges intelligencia alkalmazására készül a háborúban

„Találkoztam Alex Karppal, a Palantir Technologies vezérigazgatójával. Szimbolikus, hogy Alex volt az egyik első nagy nyugati technológiai vállalat vezérigazgatója, aki személyesen érkezett Kijevbe a teljes körű invázió kezdete után, 2022 júniusában, és támogatta Ukrajnát. Azóta aktívan együttműködünk” – emelte ki a tárcavezető.

Fedorov hozzátette, hogy az amerikai céggel

kidolgoztak egy rendszert a légitámadások részletes elemzésére,

mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat vezettek be nagy mennyiségű hírszerzési adat feldolgozására,

valamint integrálták a technológiákat a mélységi csapásmérő műveletek tervezésébe.

Külön irány a Brave1 Dataroom, amelyet a Palantir Technologiesszal közösen hoztunk létre. Ez egy olyan platform, ahol a fejlesztők hozzáférést kapnak valódi harctéri adatokhoz MI-modellek betanítása révén. Már több mint száz vállalat fejleszt és tanít be több mint 80 modellt légi célpontok észlelésére és elfogására összetett körülmények között – magyarázta a miniszter.

Elmondása szerint a találkozó során bemutatták a Palantir Technologies csapatának, hogyan védi Ukrajna a légterét, hogyan tartja vissza az ellenséget a fronton, és hogyan mér csapást az orosz gazdaságra.

„Ma a technológia, a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és a háború matematikája közvetlenül befolyásolja az eredményt a harctéren. Célunk, hogy erősítsük a partnerséget a Palantir Technologiesszal az MI-megoldások és védelmi technológiai projektek területén, amelyek technológiai előnyt biztosítanak Ukrajnának. A Palantir Technologies a világ egyik vezető vállalata az adatelemzés és a védelmi, illetve biztonsági célú MI-megoldások terén. Az Egyesült Államok tíz legnagyobb technológiai vállalata közé tartozik 330 milliárd dolláros piaci tőkével. Technológiáit a NATO-országok és az Egyesült Államok haderői, kormányai és titkosszolgálatai használják hírszerzési adatok kezelésére, műveletek tervezésére és harctéri irányításra” – hangsúlyozta Fedorov.

A vállalat vezetőjét Volodimir Zelenszkij elnök is fogadta Kijevben. Az államfő Telegram-bejegyzésében kiemelte, hogy Ukrajna ily módon fejleszti tovább együttműködését az amerikai védelmi szektorral.

A Palantir Technologies globális, ismert vállalat nagy potenciállal, és biztosan vannak olyan területek, ahol kölcsönösen hasznosak lehetünk egymás számára, valamint erősíthetjük Ukrajna, Amerika és partnereink védelmét. Megvitattuk a technológiai fejlesztés irányait mind a harci műveletek, mind a civil szükségletek kontextusában. Megállapodtunk abban, hogy csapataink kapcsolatban maradnak – tette hozzá Zelenszkij.

Fedorov hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy az ukrán hadsereg már rendelkezik olyan rakétákkal, amelyek jellemzőikben hasonlóak a német Taurus KEPD 350 rakétákhoz – közölte az UNIAN hírügynökség.

A miniszter kiemelte: Ukrajna mindig nyitott arra, hogy több csapásmérő eszközzel rendelkezzen, de valójában ma már bizonyos fokú függetlenséget ért el ezen, és emlékeztetett az Oroszország elleni, csaknem 1500 kilométeres távolságra végrehajtott csapásokra.