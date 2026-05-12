2026. május 12. kedd Pongrác
Karikó Katalin Széchenyi-díjas magyar biokémikus (képünkön) és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért, jelentették be ezen a napon, 2023. október 2-án a stockholmi Karolinska Intézetben. A felvétel Karikó Katalinról a Semmelweis Budapest Award elismerés átadásán készült a Semmelweis Egyetem rektori épületében 2022. december 15-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán

„A tejfölös pult mellett álltam, amikor megcsörrent a telefon” – így lett miniszteri tanácsadó Karikó Katalin

A Nobel-díjas tudós Hegedűs Zsoltnak rögtön az elején elmondta: csak ingyenesen vállalja a tanácsadói szerepet, és kizárólag akkor, ha szakmai tudása és tapasztalata miatt számítanak rá, nem pedig a neve miatt.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen tagja a miniszteri tanácsadó testületnek, amit a feltaláló, egyetemi oktató elfogadott.

Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem honlapjának nyilatkozva felidézte, hol és mikor érte őt a felkérés a leendő tárcavezetőtől. Mint kiderült, bevásárlás közben csörgött a telefonja, és nagy meglepetésére Hegedűs Zsolt volt a vonal túlsó végén.

„A tejfölös pult mellett álltam, amikor megcsörrent a telefonom: Hegedűs Zsolt hívott. Április közepén, egy hétvégi bevásárlás közepén tartottam”

– emlékezett vissza a megkeresésre a kutatóbiológus, akit Philadelphiában ért el a táncával világhírnevet szerző miniszterjelölt.

A Nobel-díjas tudós hangsúlyozta, hogy a válaszában kikötötte,

csak ingyenesen vállalja a tanácsadói szerepet, és kizárólag akkor, ha szakmai tudása és tapasztalata miatt számítanak rá, nem pedig a neve miatt.

Karikó Katalin elárulta azt is, hogy először ő kereste fel Hegedűs Zsoltot egy munkával kapcsolatban. Azért írt április közepén Hegedűs Zsoltnak, hogy egy leukémiás betegek kezelésére használható sejtterápiát meghonosítsanak egy budapesti kórházban. Hegedűs Zsolt akkor azt válaszolta, visszatérnek a felvetésre, amint átveszi a tárcája irányítását.

A Nobel-díjas kutató az interjúban azt mondta, azzal kapcsolatban tud majd tanácsot adni, amiről ismeretei vannak, így például az amerikai vagy a németországi egészségügyi rendszerben jól működő és bevált módszerekről, amelyek közül néhányat szerinte át lehetne ültetni a magyarországi betegellátásba.

„A legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek a lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés, az éjszakai pihenés. Ezt mindenki megtehetné önmagáért. Ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel” – fogalmazott Karikó Katalin.

