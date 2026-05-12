2026. május 12. kedd Pongrác
Pumping gas at gas pump. Closeup of man pumping gasoline fuel in car at gas station. Mans hand refueling car at gas station
Nyitókép: stefanamer/Getty Images

Minimálisan gyarapodott csak a stratégiai benzinkészlet

Infostart

A stratégiai gázolaj-készletet ellenben viszonylag tempósan pótolják visszafelé.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség május 11-ig motorbenzinből 152 millió liter, motorikus gázolajból pedig 422,3 millió liter mennyiséget pótolt vissza – írja a szervezet keddi közleménye alapján a hvg.hu. Ez a mennyiség 70 napnyi importnak megfelelő készlet.

Az MSZKSZ legutóbbi tájékoztatása szerint április 29-ig benzinből 150 millió, gázolajból 386 millió litert töltöttek vissza a készletbe. Ez azt jelenti, hogy csak minimálisan növekedett két hét alatt a stratégiai benzinkészlet.

A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből „Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő, zavartalan ellátása érdekében”.

Az előző kormány elrendelte, hogy a kutak és a kereskedők csak ebből a biztonsági készletből érhetnek el profitot, ha védett áron adják az üzemanyagot. A szabályozás értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség nettó 251 forinton forinton adja ki a nagykereskedőnek a benzin literjét, amit 286 forinton adhat tovább a nagykereskedő a kiskereskedőnek, így mindkét oldal 35-35 forint nyereséget realizálhat.

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Magyar Péter is beszédet mondott miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Beszéde közben a kormányfő többször kiszólt a fideszes képviselők felé.
 

Sorsdöntő találkozóra készül Trump és Hszi Csin-ping: egy háború mellett a világkereskedelem jövője is a tét

Egy kétpárti amerikai szenátorcsoport levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartandó csúcstalálkozóján ne tegyen engedményeket a hazai hajóépítő ipar védelmét szolgáló kereskedelmi intézkedések terén.

