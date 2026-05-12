Minimálisan gyarapodott csak a stratégiai benzinkészlet

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség május 11-ig motorbenzinből 152 millió liter, motorikus gázolajból pedig 422,3 millió liter mennyiséget pótolt vissza – írja a szervezet keddi közleménye alapján a hvg.hu. Ez a mennyiség 70 napnyi importnak megfelelő készlet.

Az MSZKSZ legutóbbi tájékoztatása szerint április 29-ig benzinből 150 millió, gázolajból 386 millió litert töltöttek vissza a készletbe. Ez azt jelenti, hogy csak minimálisan növekedett két hét alatt a stratégiai benzinkészlet.

A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből „Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő, zavartalan ellátása érdekében”.

Az előző kormány elrendelte, hogy a kutak és a kereskedők csak ebből a biztonsági készletből érhetnek el profitot, ha védett áron adják az üzemanyagot. A szabályozás értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség nettó 251 forinton forinton adja ki a nagykereskedőnek a benzin literjét, amit 286 forinton adhat tovább a nagykereskedő a kiskereskedőnek, így mindkét oldal 35-35 forint nyereséget realizálhat.