Helikopterrel érkezett a pápa, ujjongva fogadták a hívek Pompejiben

A pápa helikopterrel ékezett a Szűzanya ünnepén egynapos látogatásra Pompejibe, ahol éljenzők tömege fogadta, akik közül néhányan már az éjszaka közepe óta vártak, hogy üdvözölhessék.

Robert Prevost korábbi püspököt éppen egy évvel ezelőtt választották meg a Vatikánban a történelem első amerikai születésű pápájává.

Az ősi városban 1876-ban tették le a pompeji Mária-kegyhely alapkövét. A katolikus zarándokhely, ahol a pápa megjelent az összesereglett hívők előtt, a Vezúv kitörése miatt 79-ben elpusztult ókori város romjai közelében épült fel.

A pompeji kegyhelyhez szorosan kötődik Szent Bartolo Longo, a Rózsafüzér Királynője-bazilika alapítója, akit az árvák, foglyok és más rászoruló emberek támogatójaként emlegetnek. Longo szentté avatását még Ferenc pápa hagyta jóvá néhány héttel a halála előtt, Leó pápa pedig tavaly októberben szentté avatta.

XIV. Leó felidézte, hogy amikor Longo megérkezett Pompejibe, ott nagy szegénységet talált, a helyi szegény gazdákat a malária és a banditák is fenyegették. „Képes volt azonban Krisztus arcát látni mindenkiben” – mondta.

A Mária-kegyhelyhez egy jótékonysági szervezet kapcsolódik, amely beteg és fogyatékossággal élő embereket is támogat, akik közül néhánnyal személyesen is találkozott pénteken a pápa.

XIV. Leó a gyülekezet előtt arról beszélt, hogy

Szűz Mária, Krisztus anyja „mindig mellettünk akar járni, közel akar maradni hozzánk, hogy közbenjárásával és szeretetével segítsen minket”.

A pápa békéért és megbékélésért imádkozott. Isten „érintse meg a szíveket, csillapítsa a gyűlöletet és a testvérgyilkos ellenségeskedést, és világosítsa meg azokat, akik különleges felelősséget viselnek a kormányzásban” – fohászkodott. „Egyetlen földi hatalom sem mentheti meg a világot, csak a szeretet isteni ereje” – hangsúlyozta XIV. Leó. Kérte a hívőket, hogy imádkozzanak együtt vele „ezért az új küldetésért, az egész egyházért, a világ békéjéért”, kérjék Szűz Máriától „ezt a különleges kegyelmet”.

A pápa, aki csütörtökön a Vatikánban találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, Pompejiben arra kérte Istent, hogy „ösztönözze a világ vezetőit a globális feszültségek csillapítására és a gyűlölet csökkentésére”.

A katolikus egyházfő pénteken Nápolyba is ellátogat.