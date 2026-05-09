ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa (k) beszél a hívekhez Pompejiben 2026. május 8-án, a pápává választásának elsõ évfordulóján. Jobbról Tommaso Caputo, Pompeji érseke.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Cesare Abbate

Helikopterrel érkezett a pápa, ujjongva fogadták a hívek Pompejiben

Infostart / MTI

XIV. Leó pápa megválasztásának első évfordulóján pénteken Pompejibe érkezett, hogy megemlékezzen a számára különösen fontos Szűz Mária-ünnepről, amely egybeesik pápasága kezdetével.

A pápa helikopterrel ékezett a Szűzanya ünnepén egynapos látogatásra Pompejibe, ahol éljenzők tömege fogadta, akik közül néhányan már az éjszaka közepe óta vártak, hogy üdvözölhessék.

Robert Prevost korábbi püspököt éppen egy évvel ezelőtt választották meg a Vatikánban a történelem első amerikai születésű pápájává.

Az ősi városban 1876-ban tették le a pompeji Mária-kegyhely alapkövét. A katolikus zarándokhely, ahol a pápa megjelent az összesereglett hívők előtt, a Vezúv kitörése miatt 79-ben elpusztult ókori város romjai közelében épült fel.

A pompeji kegyhelyhez szorosan kötődik Szent Bartolo Longo, a Rózsafüzér Királynője-bazilika alapítója, akit az árvák, foglyok és más rászoruló emberek támogatójaként emlegetnek. Longo szentté avatását még Ferenc pápa hagyta jóvá néhány héttel a halála előtt, Leó pápa pedig tavaly októberben szentté avatta.

XIV. Leó felidézte, hogy amikor Longo megérkezett Pompejibe, ott nagy szegénységet talált, a helyi szegény gazdákat a malária és a banditák is fenyegették. „Képes volt azonban Krisztus arcát látni mindenkiben” – mondta.

A Mária-kegyhelyhez egy jótékonysági szervezet kapcsolódik, amely beteg és fogyatékossággal élő embereket is támogat, akik közül néhánnyal személyesen is találkozott pénteken a pápa.

XIV. Leó a gyülekezet előtt arról beszélt, hogy

Szűz Mária, Krisztus anyja „mindig mellettünk akar járni, közel akar maradni hozzánk, hogy közbenjárásával és szeretetével segítsen minket”.

A pápa békéért és megbékélésért imádkozott. Isten „érintse meg a szíveket, csillapítsa a gyűlöletet és a testvérgyilkos ellenségeskedést, és világosítsa meg azokat, akik különleges felelősséget viselnek a kormányzásban” – fohászkodott. „Egyetlen földi hatalom sem mentheti meg a világot, csak a szeretet isteni ereje” – hangsúlyozta XIV. Leó. Kérte a hívőket, hogy imádkozzanak együtt vele „ezért az új küldetésért, az egész egyházért, a világ békéjéért”, kérjék Szűz Máriától „ezt a különleges kegyelmet”.

A pápa, aki csütörtökön a Vatikánban találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, Pompejiben arra kérte Istent, hogy „ösztönözze a világ vezetőit a globális feszültségek csillapítására és a gyűlölet csökkentésére”.

A katolikus egyházfő pénteken Nápolyba is ellátogat.

Kezdőlap    Külföld    Helikopterrel érkezett a pápa, ujjongva fogadták a hívek Pompejiben

évforduló

pompeji

pápaválasztás

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus

Kétharmad után kétharmad – Így indul ma az új parlamenti ciklus
Sűrű 6 óra előtt áll a Kossuth tér, illetve az Országház; délutántól két-három napon át Magyar Péter vezetheti az Orbán Viktor távozó minisztereiből álló ügyvezető kormányt, amíg meg nem történik az új kormány tagjainak meghallgatása és eskütétele. Mutatjuk a nap teljes, részletes kronológiáját, a nap valamennyi fontos eseményéről az Infostarton és az InfoRádióban is beszámolunk.
 

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

Erre számíthatnak az autósok és az utasok szombaton Budapesten

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

Tűzszünet: a Kreml is reagált Trump bejelentésére

Fordulat Európában: mégis tárgyalni kellene Oroszországgal?

Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják a rendvédelmi szervek

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összemegy a magyarok kedvenc cukorkája

Összemegy a magyarok kedvenc cukorkája

Összemegy az ikonikus Negro cukorka, de emellett számos más ismert termék mérete is csökken: a Corona Extra sör, a Starbucks by Nespresso kávék, a Monte jégkrémek és több édesség is kisebb kiszerelésben kerül a boltok polcaira.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő pechszéria sújtja Magyarországot az európai szuperlottón: erre nem volt példa 356 sorsolás óta

Elképesztő pechszéria sújtja Magyarországot az európai szuperlottón: erre nem volt példa 356 sorsolás óta

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/19. heti, pénteki nyerőszámait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

Starmer faces growing pressure after Labour suffers heavy election losses

More than 20 Labour MPs call on PM to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 08:34
A békét kérte számon a pápa az amerikai külügyminiszteren
2026. május 8. 21:27
Tűzszünet: a Kreml is reagált Trump bejelentésére
×
×