Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában

Globális erőterek, nemzetközi életterek címmel jelent meg a máltai tanulmányok idei első száma, amely egyebek mellett az afrikai kontinenst fenyegető humanitárius katasztrófát elemzi.

„A függőségi relációk rendszerében az afrikai kontinens kitett, és hogyha mondjuk az egyik adományozó, jelen esetben az Egyesül Államok hátrébb lép, és bizonyos szektorokban egyik napról a másikra nem érkezik meg a támogatás, akkor óriási problémák merülhetnek fel” – mondta az InfoRádióban Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője. A szakértő kijelentette:

az így felmerülő problémákat nem lehet egyik napról a másikra orvosolni, ráadásul nincs is olyan globális szereplő, még Kína és az Európai Unió sem, amelyik képes lenne egyhamar kompenzálni az USAID támogatásának kiesését.

Mint mondta, ez egy hosszú építkezés, és ha egy ekkora tételt hirtelen kivonunk belőle, akkor valóban kritikus helyzet alakulhat ki.

Ha a válságot nem kezelik időben és megfelelő módon, az humanitárius katasztrófához vezethet, Tarrósy István szerint sok millió, akár több tízmillió ember életéről is szó lehet. Számos szereplő van az afrikai terepen, nemcsak az Európai Unió, hanem önálló európai országok, civil szervezetek, feltörekvő gazdaságok is, akik próbálják tenni a dolgukat, javítani a helyzetet – magyarázta. Csakhogy az Egyesült Államok kivonulása annyira gyors és olyan volumenű, amit nem lehet egyik napról a másikra kompenzálni. Az Afrika Kutatóközpont vezetője szerint

valós veszélye van annak, hogy azok az emberek, akik krízishelyzetbe kerülnek, elhagyni kényszerülnek az otthonaikat, azonban az esetek jelentős részében ezek a mozgások a kontinensen belül zajlanak, az emberek megpróbálnak az otthonuk közelében maradni, és sokan országon belül válnak menekültté

– tette hozzá, megjegyezve, hogy a kiváltó ok lehet akár a klímaváltozás vagy éppen egy fegyveres konfliktus is. Kijelentette: sokan nem tudják és nem is akarják elhagyni az otthonukat. Ennek pénzügyi okai is vannak, hiszen a menekülni kényszerülők általában nem a legtehetősebb rétegekből kerülnek ki. Megmentésükhöz Afrikán belüli regionális együttműködésekre van szükség, különösen a következő években.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.