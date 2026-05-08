2026. május 8. péntek Mihály
Nők és gyerekek vizet cipelnek műanyag kannákban, valahol Afrikában.
Nyitókép: Unsplash

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában

Infostart / InfoRádió

Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.

Globális erőterek, nemzetközi életterek címmel jelent meg a máltai tanulmányok idei első száma, amely egyebek mellett az afrikai kontinenst fenyegető humanitárius katasztrófát elemzi.

„A függőségi relációk rendszerében az afrikai kontinens kitett, és hogyha mondjuk az egyik adományozó, jelen esetben az Egyesül Államok hátrébb lép, és bizonyos szektorokban egyik napról a másikra nem érkezik meg a támogatás, akkor óriási problémák merülhetnek fel” – mondta az InfoRádióban Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője. A szakértő kijelentette:

az így felmerülő problémákat nem lehet egyik napról a másikra orvosolni, ráadásul nincs is olyan globális szereplő, még Kína és az Európai Unió sem, amelyik képes lenne egyhamar kompenzálni az USAID támogatásának kiesését.

Mint mondta, ez egy hosszú építkezés, és ha egy ekkora tételt hirtelen kivonunk belőle, akkor valóban kritikus helyzet alakulhat ki.

Ha a válságot nem kezelik időben és megfelelő módon, az humanitárius katasztrófához vezethet, Tarrósy István szerint sok millió, akár több tízmillió ember életéről is szó lehet. Számos szereplő van az afrikai terepen, nemcsak az Európai Unió, hanem önálló európai országok, civil szervezetek, feltörekvő gazdaságok is, akik próbálják tenni a dolgukat, javítani a helyzetet – magyarázta. Csakhogy az Egyesült Államok kivonulása annyira gyors és olyan volumenű, amit nem lehet egyik napról a másikra kompenzálni. Az Afrika Kutatóközpont vezetője szerint

valós veszélye van annak, hogy azok az emberek, akik krízishelyzetbe kerülnek, elhagyni kényszerülnek az otthonaikat, azonban az esetek jelentős részében ezek a mozgások a kontinensen belül zajlanak, az emberek megpróbálnak az otthonuk közelében maradni, és sokan országon belül válnak menekültté

– tette hozzá, megjegyezve, hogy a kiváltó ok lehet akár a klímaváltozás vagy éppen egy fegyveres konfliktus is. Kijelentette: sokan nem tudják és nem is akarják elhagyni az otthonukat. Ennek pénzügyi okai is vannak, hiszen a menekülni kényszerülők általában nem a legtehetősebb rétegekből kerülnek ki. Megmentésükhöz Afrikán belüli regionális együttműködésekre van szükség, különösen a következő években.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

Bekerült az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsába az MNB alelnöke

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) új igazgatótanácsi tagjának választotta Sipos-Tompa Leventét, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökét - közölte az MNB. 

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 8.)

A Pénzcentrum 2026. május 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

