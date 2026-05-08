2026. május 8. péntek Mihály
A Hormuzi-szoros ábrázolása domborzati térképen.
Mintegy ezerötszáz hajó rostokolhat a Perzsa-öbölben, várva a blokád végét

A hajókon körülbelül húszezer ember szolgál, akik a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet főtitkára szerint most egy olyan csapdába estek, amihez semmi közük nincs.

Mintegy 1500 hajó és legénysége rekedt a Perzsa-öbölben az Irán által a Hormuzi-szorosban bevezetett blokád miatt – közölte csütörtökön Panamában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára, az ENSZ tengeri biztonságért felelős ügynökségének vezetője.

„Mostanáig mintegy 20 ezer főnyi legénység és mintegy 1500 hajó rekedt ott” – mondta Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára az Amerikai Tengeri Konferencia megnyitóján a panamai fővárosban.

„Ezek ártatlan emberek, akik nap mint nap a többi ország javát szolgáló munkát végeznek”, és „olyan geopolitikai helyzetek csapdáiba esnek, amelyekhez semmi közük nincs” – tette hozzá az eseményen, amelyen a hajózási ágazat vezetői és nemzetközi szervezetei gyűltek össze. A főtitkár a sajtó képviselőinek elmondta, hogy

a hajók ellen elkövetett mintegy harminc támadásban 10 tengerész életét is vesztette.

Teherán a világ szénhidrogén-kereskedelme szempontjából stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását a február 28-án kezdődött háború óta tartja fenn, amely több ezer halálos áldozatot követelt, főként Iránban és Libanonban, és megrázta a világgazdaságot.

Washington ugyanakkor fenntartja az iráni kikötők elleni blokádját, amelyet április 13-án, a fegyverszünet hatálybalépését követően öt nappal vezetett be.

Arsenio Dominguez egy humanitárius folyosó létrehozását szorgalmazta a tengerészek evakuálása érdekében, „amint a szoroson való átkelés biztonságossá válik”, és megszűnnek az olyan veszélyek, mint a lehetséges aknák jelenléte vagy a támadások kockázata. Ugyanakkor

arra kérte a hajótulajdonosokat: ne küldjenek hajókat a Perzsa-öbölbe, hogy ne növeljék a halott tengerészek számát és a gazdasági veszteségeket.

Az IMO nyilatkozatai után az iráni katonai vezetés csütörtökről péntekre virradó éjjel az állami televízió által közzétett közleményben azzal vádolta meg az amerikai hadsereget, hogy megsértette a hatályos fegyverszünetet azzal, hogy hajókat támadott meg a Hormuzi-szoros közelében.

közel-kelet

perzsa-öböl

blokád

hormuzi-szoros

iráni háború

nemzetközi tengerészeti szervezet

A miskolci és észak-magyarországi kkv-k egyszerre küzdenek magas költségekkel, ingadozó kereslettel és munkaerőhiánnyal, miközben a fejlesztés és technológiai felzárkózás versenyképességi kérdéssé vált. A támogatott hitelek és a Széchenyi Kártya Program kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy a vállalkozások mikor és hogyan tudnak ebben előrelépni. A KAVOSZ és a Portfolio országos roadshow-jának következő állomása 2026. május 13-án Miskolcon lesz, ahol a kkv-k forrásszerzési lehetőségeiről, a gazdasági kilátásokról és a digitalizáció kihívásairól is szó esik.

A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

