Mintegy ezerötszáz hajó rostokolhat a Perzsa-öbölben, várva a blokád végét

Mintegy 1500 hajó és legénysége rekedt a Perzsa-öbölben az Irán által a Hormuzi-szorosban bevezetett blokád miatt – közölte csütörtökön Panamában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára, az ENSZ tengeri biztonságért felelős ügynökségének vezetője.

„Mostanáig mintegy 20 ezer főnyi legénység és mintegy 1500 hajó rekedt ott” – mondta Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára az Amerikai Tengeri Konferencia megnyitóján a panamai fővárosban.

„Ezek ártatlan emberek, akik nap mint nap a többi ország javát szolgáló munkát végeznek”, és „olyan geopolitikai helyzetek csapdáiba esnek, amelyekhez semmi közük nincs” – tette hozzá az eseményen, amelyen a hajózási ágazat vezetői és nemzetközi szervezetei gyűltek össze. A főtitkár a sajtó képviselőinek elmondta, hogy

a hajók ellen elkövetett mintegy harminc támadásban 10 tengerész életét is vesztette.

Teherán a világ szénhidrogén-kereskedelme szempontjából stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását a február 28-án kezdődött háború óta tartja fenn, amely több ezer halálos áldozatot követelt, főként Iránban és Libanonban, és megrázta a világgazdaságot.

Washington ugyanakkor fenntartja az iráni kikötők elleni blokádját, amelyet április 13-án, a fegyverszünet hatálybalépését követően öt nappal vezetett be.

Arsenio Dominguez egy humanitárius folyosó létrehozását szorgalmazta a tengerészek evakuálása érdekében, „amint a szoroson való átkelés biztonságossá válik”, és megszűnnek az olyan veszélyek, mint a lehetséges aknák jelenléte vagy a támadások kockázata. Ugyanakkor

arra kérte a hajótulajdonosokat: ne küldjenek hajókat a Perzsa-öbölbe, hogy ne növeljék a halott tengerészek számát és a gazdasági veszteségeket.

Az IMO nyilatkozatai után az iráni katonai vezetés csütörtökről péntekre virradó éjjel az állami televízió által közzétett közleményben azzal vádolta meg az amerikai hadsereget, hogy megsértette a hatályos fegyverszünetet azzal, hogy hajókat támadott meg a Hormuzi-szoros közelében.