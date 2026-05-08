2026. május 8. péntek Mihály
A Drakula-kastély az erdélyi Törcsváron.
Nyitókép: Pixabay

„Drakula-kastély”: új tulajdonos érkezett

Infostart / MTI

Amerikai befektető többségi tulajdonába került a Drakula-kastélyként közismert törcsvári (Bran) kastély; a műemléket múzeumként működtető cég mostanáig az utolsó román király, I. Mihály leszármazottainak és rokonainak a tulajdonában volt.

A román sajtóban megjelent hírek szerint az Egyesült Államokban bejegyzett Ad Populum csoporthoz tartozó QAVAH Co. Inc. 80 százalékos tulajdonrészt szerzett a Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) SRL-ben.

Az Ad Populum működteti Elves Presley egykori birtokát, Gracelandet – emlékeztet az economedia.ro.

A CADB kisebbségi része továbbra is a román királyi család örököseinek tulajdonában maradt. A tranzakció eredményeként a korábban 33,34 százalékos részvénycsomagot birtokló Habsburg-Lotharingiai Dominic nagyherceg tulajdonrésze 6,67 százalékra csökkent. A fennmaradó 13,33 százalék a Holzhausen és a Sandhofer családok hét tagja között oszlik meg.

A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.

A 80 főt foglalkoztató CADB 2009. évi bejegyzése óta folyamatosan nyereséges, 2024-ben 61,976 millió lej (mintegy 4,2 milliárd forint) árbevétel mellett 30,152 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) nettó profitot ért el.

A Brassótól mintegy 30 kilométerre, a Déli-Kárpátok lábánál fekvő törcsvári várkastély 1377-ben, I. Lajos magyar király engedélyével épült, feladata a határ védelme és a közelében elhaladó kereskedelmi út ellenőrzése volt.

A vár Brassó városának tulajdonában volt 1916-ig, amikor a városi tanács koronázási ajándékként Zita magyar királynénak adományozta. A trianoni diktátumot követően Brassó városa a kastélyt Mária román királynőnek ajándékozta.

A Drakula-kastélyként is emlegetett, 1948-ban államosított műemlék 2009-ben, restitúció révén került vissza a román királyi család tulajdonába. Jelenleg múzeum működik benne, a leglátogatottabb romániai idegenforgalmi látványosságok egyike, évente 1 milliónál többen keresik fel.

A hírhedten kegyetlen Vlad Tepes havasalföldi vajda ezen a vidéken élt a 15. században, és a fáma szerint néhány hónapig a kastélyban raboskodott. Bram Stoker róla mintázta híres hősét, Drakula grófot, akinek halhatatlanságához a Christoper Lee főszereplésével forgatott filmek is hozzájárultak.

