CANADA - 2025/03/28: In this photo illustration, the Studio Ghibli logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: SOPA Images/Getty Images

Újabb rangos díjat kapott a Studio Ghibli, ám ezúttal nem filmes körökből

Infostart / MTI

A japán animációs stúdió kommunikáció és humán tudományok kategóriában nyerte el a spanyol Nobel-díjként is emlegetett Asztúria-hercegnője díjat.

A japán Studio Ghibli animációs stúdió nyerte idén a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria-hercegnője díjat a kommunikáció és a humán tudományok kategóriában – olvasható a zsűri döntése az Asztúria-hercegnője Alapítvány internetes oldalán.

Méltatásában a zsűri kiemelte a Studio Ghibli által, „rendkívül fantáziadús, kézműves folyamat révén” alkotott egyetemes történeteket, amelyek tele vannak érzékenységgel és humanista értékekkel: empátiával, toleranciával és barátsággal, valamint az emberek és a természet iránti tisztelettel.

„Filmjei generációkon és határokon átívelnek, és mércét jelentenek a globalizált társadalom kihívásainak kezelésében és a környezet védelmében” – fogalmazott indoklásában a döntőbizottság, hangsúlyozva, hogy a Studio Ghibli alkotásai a mindennapok szépségét ünneplik, a csend és a elmélkedés pillanatait a művek elengedhetetlen részévé téve.

Az animációs műhelyt 1985-ben alapította Mijazaki Hajao illusztrátor, mangaművész, és Takahata Isao animátor, filmrendező a szerzői film népszerűsítése érdekében. Munkásságukkal forradalmasították mind a japán, mind a nyugati animációt.

Első nagyjátékfilmjük az 1986-ban bemutatott Égi palota volt, de az igazi áttörést a két évvel később elkészült Szentjánosbogarak sírja, és a Totoro – A varázserdő titka című alkotások hozták meg számukra.

2001-ben került a mozikba a stúdió legnagyobb sikerének számító Chirió Szellemországban, amely egy fiatal lány szimbolikus utazását mutatja be egy fantasztikus világba, amint gyermekkorból felnőttkorba lép.

A film kritikai párbeszédet nyitott a modern japán társadalomról, feltárta a generációs konfliktusokat és a hagyományos kultúra erózióját a globalizált társadalomban, valamint Mijazaki visszatérő témáját, a környezetpusztítás elítélését.

A filmtörténelem legtöbb díjjal kitüntetett japán animációs filmje jegyeladási rekordokat döntött, elnyerte a Japán Filmakadémia legjobb filmnek járó elismerését, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon az Arany Medve-díjat, valamint megkapta a legjobb animációs filmnek járó Oscar-díjat is 2003-ban.

A Studio Ghibli animációs stúdiót 2024-ben, a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntették ki. A fesztivál történetében először fordult elő, hogy egy alkotóközösség, nem pedig egy személy kapta ezt az elismerést.

Az Asztúria hercegnője-díjat minden évben nyolc kategóriában ítélik oda. A győzteseket a következő hetekben, folyamatosan jelentik majd be. A sort a művészet kategória nyitotta, amelyet Patti Smith amerikai énekes, dalszerző, író és aktivista nyerte el.

A díjat hagyományosan októberben adják át ünnepélyes keretek között a spanyol királyi család jelenlétében Oviedóban. A díjazottak a világhírű Joan Miró szobrát és 50 ezer eurós (18,2 millió forint) pénzjutalmat kapnak az elismerés mellé.

Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?

Csütörtökön is folytatódott a forint erősödése, olyannyira, hogy az euróval szembeni árfolyama a 354-es szintet is megközelítette. A hazai fizetőeszköz teljesítménye ezúttal is kiemelkedik a régióból, a lengyel zloty ellenében 2,5 éves csúcson van. Közben jegybank felől érkező üzeneteket is kapott a piac.

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

