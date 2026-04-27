Hó Moszkvában – videó

A moszkvai közlekedési hatóság azt tanácsolta a nyári gumira váltott az autósoknak, hogy inkább a tömegközlekedést vegyék igénybe. A havazás az orosz főváros körzetében fennakadást okozott a légi, a vasúti és a városi tömegközlekedésben.

A közlemény szerint hétfő estig helyenként jelentős csapadék várható, „beleértve a havas esőt és a 2-7 centiméteres időszakos hóvastagodást”.

Szentpétervár körzetében a Roszszetyi Lenenergo villamosenergia-szolgáltató több mint száz csoportja dolgozik az elektromos hálózatban a viharos erejű szél, valamint a hó és a havas eső okozta károk helyreállításán. A légvezetékekre dőlt fák eltávolításában, valamint javítási munkálatokban 281 szakember és 121 gép vesz részt.

A hóesés Moszkvában kedden is folytatódhat, a hétvégére azonban az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete már 17-18 fokra emelkedhet.